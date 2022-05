Indignación por la noticia sobre una joven coreana que supuestamente ha ahorrado 75.000 euros cobrando 1.500: "Es que te tienes que reír"

Por Tremending

Todo el mundo quiere ahorrar. Es un objetivo común que compartimos todos los mortales, destinar una parte de los ingresos mensuales para unas vacaciones, la nueva Playstation o para cuando lleguen las vacas flacas. Pero hay algo que lo impide: la vida.

La realidad es que el aumento del coste de la vida y los pequeños gastos diarios que forman parte de 'un mucho' a final de mes provocan que la mayoría de las personas de clase trabajadora lleguen con lo justo y no puedan permitirse tener muchos ahorros.

Es que te tienes que reir. https://t.co/4F71HdJwF8 — Juarrin (@juarrin_) May 5, 2022

Por eso, cuando sale alguna noticia con alguna fórmula mágica para ahorrar miles de euros a al año los tuiteros se indignan y con razón. Parece que les están diciendo que si no ahorran es porque no quieren.

Algunos medios se hicieron eco de una nueva forma de ahorrar dinero de una joven coreana, que supuestamente consiguió guardar 75.000 euros en cuatro años cobrando 1.500 mensuales.

Indagando en este caso casi milagroso descubrimos que tal ahorro puede ser cierto, pero el coste a pagar es el de una vida totalmente precaria. Desde gastar solo seis euros al mes en comida y vivir de cupones a caminar dos horas al día para evitar usar cualquier tipo de transporte.

Los tuiteros, que ya no pican con estas cosas, han tirado de ironía ante un nuevo insulto a su inteligencia e incluso se han acordado de algún que otro 'ahorrador' conocido.

No me hace falta leer el artículo para saber que es otro mas, de tantos, para decirte que eres pobre porque quieres y que ahorres, y que estás malgastando dinero no sé porque no compráis una casa ganando 800€ https://t.co/4xyOO1vgME — Worvast 🇮🇨 (@worvast) May 5, 2022

es super fácil ahorrar 75.000 euros en cuatro años comiendo normal si en esos cuatro años planeas y ejecutas con éxito un atraco de película https://t.co/1sRm7EbOJr — Carmen is trying (@HELLACormen) May 5, 2022

Pues nada queridos jóvenes, el problema no es la precariedad es que no sabéis ahorrar. Con gastarse sólo 6 € al MES en comida, y problema solucionado https://t.co/BN1qaga6IK — Ricardo Ibarra (@ricardoibarra84) May 5, 2022

– …y como te digo, tía, he logrado ahorrar 75000€ en cuatro años con un sueldo de 1500. pic.twitter.com/5wvzXFdGEx — CELESSON (@chemapizca) May 5, 2022

Este es el nivel de la prensa, noticias absurdas para tiempos absurdos… — Marcos Legido Hernández (@MarcosLegidoH) May 5, 2022

Obviando que es imposible, según este articulo el secreto es esencialmente dejar existir durante cuatro años. De verdad que si la juventud no ahorramos, no compramos casas y no hacemos planes a futuro es porque no nos da la gana… 🙄 https://t.co/pfdVs5Gn0z — Baymax (@JoTaJoWy1234) May 5, 2022

El secreto es que es mentira porque 1500€/mes en cuatro años son 72000€. pic.twitter.com/Nnoyr8neQY — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) May 5, 2022

Viviendo con los padres, pidiendo la propina y gorroneándoles todo durante 4 años https://t.co/T8BSvUeMie — Kike Rivera (@kike_DNOiSE) May 5, 2022

Coño, como el reyhttps://t.co/LreO1M0rBQ — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐘𝐮𝐬𝐭𝐞 (@ca_yuste) May 5, 2022

Vendiendo droga en tus dias libres https://t.co/HhkPrPp0gn — MV Jesalex (@jesalex402) May 5, 2022