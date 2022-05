Ayuso ataca al feminismo e Irene Montero le explica lo que sí es de "malcriadas"

Los intentos de Isabel Díaz Ayuso de menospreciar el feminismo se han visto nuevamente aplacados por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que le ha explicado lo que, según su criterio, sí es de "malcriadas".

— El HuffPost (@ElHuffPost) May 21, 2022

Todo comenzó con un ataque de la presidenta de la Comunidad de Madrid a las feministas: "Su forma de ver la vida, propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la mayoría de las mujeres que trabajamos todos los días por sacar adelante a nuestro país", declaraba Ayuso.

Ante este ataque a las mujeres que luchan por sus derechos, Irene Montero tenía algo que decir: "Malcriada es aquella que usa el dinero público para regalárselo a su familia", recordando la polémica de Ayuso con su hermano. "Señora Ayuso, malcriadas no son las jóvenes de 16, 17, 18 o 20 años que quieren volver a casa. Sí, solas o borrachas y que no por ir solas o borrachas las puedan violar", añadía la ministra.

Tampoco quiso olvidarse de la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid e hizo referencia a las largas listas de espera de la sanidad pública de la capital. "Malcriada es aquella que está para tomarse una caña después del trabajo pero no cuando hay que arrimar el hombro". "Cuando hay que llevar al niño al centro de salud, no hay pediatras suficientes y hay un mes o más de lista de espera", sentenció.

Sorprende la dualidad de criterios de Ayuso. Que proclama por la libertad, pero no para que las mujeres vuelvan a casa seguras y como quieran. La misma que reivindica las cañas por Madrid, pero no para las 'borrachas' feministas. Y así con todo.

El discurso de Irene Montero ha sido muy aplaudido entre las tuiteras, que han condenado las palabras de Ayuso reclamando los derechos que les corresponden.

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 22, 2022

Da igual cuándo leas esto y da igual si en su predicado incluye a las mujeres que no quieren ser violadas antes de llegar a casa. https://t.co/jibCpCvhxM

Yo trabajo y también aspiro a llegar a casa sana y salva de noche yendo sola, borracha o haciendo el pino. Lo que me abochorna es que una servidora pública me adjudique algún tipo de responsabilidad en caso de que me suceda algo. Cada día entiendo menos el éxito de esta persona. https://t.co/0iojb5E4U9

— Marta Salvador Tato (@msalvadortato) May 22, 2022