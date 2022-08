El 'youtuber' Borja Escalona pretende comer gratis en un restaurante y amenaza con pasar una factura de 2.500 euros "por hacer promoción"

Por Tremending

Los youtubers no tienen la mejor fama, aunque muchos de ellos no molesten a nadie y utilicen sus plataformas con fines positivos, hay algunos que hacen honor a esa mala reputación.

Un "youtuber" arrincona a la trabajadora de un bar de Vigo: "Yo solo como cosas gratis" 👇 https://t.co/WaPfy5qUMP pic.twitter.com/PCCNptpZ9b — Afectadas X la "Organización Criminal "BB Serveis (@AfectadosBBS) August 12, 2022

El creador de contenido Borja Escalona ya es conocido entre los tuiteros por sus actitudes, que han sido criticadas hasta la saciedad.

En el vídeo que se ha difundido, el youtuber está comiendo en el restaurante 'A tapa do barril', en Galicia, y cuando decide marcharse, dice a la trabajadora que no piensa pagar porque "solo come gratis".

La trabajadora comienza a ponerse nerviosa y le pide que pague, ya que no es la jefa del establecimiento y puede meterse en problemas. Lejos de disuadirle, Escalona decide pagar, pero advierte de que pasará una factura de 2.500 euros al local por "hacer promoción".

La angustia de la trabajadora comienza a crecer y el youtuber mantiene su actitud chulesca. Además, anima a sus seguidores con el viejo truco de "no vayáis a poner reseñas negativas", para que hagan lo contrario.

El vídeo ha enfurecido a los tuiteros, que han pedido que quien pueda se acerque al establecimiento y consuma allí para mostrar su solidaridad. Además de compensar las malas reseñas que los seguidores de Escalona han ido dejando.

Por su queréis escribir al restaurante dando apoyo y ánimo.https://t.co/3OIMo4ufjp Sería buena idea compensar las malas reseñas con 5 estrellas y animoshttps://t.co/15QRiKUcba pic.twitter.com/SBhlHpPlmr — Afectadas X la "Organización Criminal "BB Serveis (@AfectadosBBS) August 13, 2022

Los seguidores del youtuber Borja Escalona están poniendo reseñas negativas a un bar de Vigo por no invitarle. El bar es A Tapa do Barril. Repito, A Tapa do Barril. Os lo digo por si os interesa decir algo positivo de él para contrarrestar. https://t.co/iZqw9dR3Ql — #PorQuéTT (@xqTTs) August 13, 2022

De las personas más absurdas que habita en este país ahora mismo, sin duda. Top 3 easy. El argumento de: "me tienes que pagar tú a mí la promoción." Pero vamos a ver, quién coño ha ido a buscarte a ti a pedirte promoción? El target al que llega este individuo es para estudiarlo. https://t.co/dhg5QflcIe — Piezas (@Piezas750) August 13, 2022

¿Qué clase de sociedad estamos haciendo? https://t.co/5Ae7QFxVdx — Antonio Mautor (@AntonioMautor) August 13, 2022

Le he dado un puñetazo a la pantalla del móvil https://t.co/7uQAIGO4a2 — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) August 13, 2022

Acabo de ponerle 5 estrellas en Google a "A tapa do barril" para compensar al chantajista y su prole que votan en negativo. La lacra de los influencers gorrones con el negocio de la restauración. https://t.co/PXl1j1mIIe — iñaki arrola (@arrola) August 13, 2022

Vomitando un sábado por la mañana.

Mira que estoy en modo zen y no quiero compartir basura pero es que la repulsión me ha podido. https://t.co/68QRU1ypaH — Isaac Sánchez (@Loulogio_Pi) August 13, 2022

Cuando veo cosas como estas, me gustaría que hubiese un organismo encargado de emitir "Licencia de Youtuber", para podérsela quitar a los impresentables. Dios, qué vergüenza y pobre la persona que ha tenido que aguantarle en su local… https://t.co/cgSnAQta3n — Menos Trece (@menos_trece) August 13, 2022

