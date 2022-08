El alegato a favor de la visibilidad LGTBI entre deportistas de élite que desató aplausos en 'Pasapalabra'

El waterpolista Víctor Gutiérrez ha llevado la visibilidad del colectivo LGTBI al plató de Pasapalabra. Este reconocido deportista y activista por los derechos LGTBI ha aprovechado su participación en el conocido programa para hablar de su libro, Balón amarillo, bandera arcoiris, en el que habla precisamente de la situación de todas y todos los deportistas LGTBI de élite.

"Me visibilicé hace varios años como deportista abiertamente homosexual. En el mundo del deporte hace falta muchísima visibilidad y referentes LGTBI", explicó. De hecho, en ese libro cuenta su historia personal y relata las "dificultades a las que los deportistas de primer nivel nos enfrentamos como homosexuales, lesbianas o personas trans".

Su mensaje en Twitter, en el que incluyó el video de su intervención en 'Pasapalabra', despertó distintos mensajes en la red social.

Quizás no siga su carrera deportiva. No voy a ir de hincha sin serlo.

Pero si que admiro su valentía. Y espero que esa valentía valga para abrir camino.

Todos somos personas. Y las personas sentimos, deportistas o no.

Y merecen poder sentir lo q quieran sin ningún miedo.

— Murphy88 (@Murphy8816) August 25, 2022