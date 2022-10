Por Tremending

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, ha denunciado este miércoles en la tribuna del Parlamento que Vox ha invitado este fin semana a un evento organizado por el partido ultraderechista -"aquelarre", ha dicho Baldoví– a un rapero ultraderechista que canta una canción con una letra –hay que decirlo– repugnante: "Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Vázquez". Como siempre es mejor verlo que leerlo, o eso dicen algunos, tenemos el vídeo del momento.

Noticia Relacionada



La tajante respuesta de Jorge Javier Vázquez al discurso de odio de Tamara Falcó: "No lo vamos a permitir"

La historia es que Vox celebrará este fin de semana en Madrid Viva22, un evento lúdico-político con el que la formación pretende celebrar la Hispanidad con actividades para los más pequeños. En ese evento actuará el rapero Santaflow, autor de una canción titulado La locura está en mí cuya letra dice lo siguiente:

"Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sida

Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie

Y grabarla haciéndome un paja con los pies

Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier

Y que quede muda la burra de Belén Esteban".

Poco nos queda por comentar. Es mejor resaltar la reacción de Jorge Javier Vázquez, quien en su cuenta de Twitter, antes de la defensa de Baldoví, ya se había tomado con humor los ataques de Vox y de este rapero en cuestión.

Qué nervios!!! ¿Qué personalidades patrias saldrán ahora en mi defensa? Porque con otros y otras bien que se rasgaron las vestiduras. https://t.co/6Ku63jlnEA — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 4, 2022

Esto es todo por ahora. Seguiremos informando.