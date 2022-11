Por Tremending

España ha debutado en el Mundial de Catar y lo ha hecho a lo grande. Ha logrado su mayor victoria en la historia de una cita mundialista. Un 7-0 le ha endosado a Costa Rica en un arranque de lo más propicio. Pero esta jornada también ha vivido otro debut. El de Mariano Rajoy como columnista deportivo. El expresidente del Gobierno ha dado un salto al vacío y se ha animado a dejar constancia por escrito de su gran pasión por el fútbol. El periódico El Debate ha sido el elegido por el político y registrador para dar rienda suelta a toda su sabiduría futbolística. Por si no lo saben, El Debate es el medio de la Asociación Católica de Propagandistas.

Para empezar, el nombre de su columna no tiene desperdicio y pone al lector en situación para adivinar (o no) lo que pueden depararle los textos: así fue (o no). No me digan que más gallego y más rajoydiano no puede ser.

Pero vayamos al meollo del artículo. Si alguien esperaba una disertación académica o un prolijo análisis de lo que está dando de sí este arranque del Mundial, se ha equivocado de columnista. Rajoy no va a dejar de ser Rajoy porque le den un espacio en un periódico. Tampoco es que haya sido de mucho trabajar nunca el expresidente. Y en su primera columna lo ha dejado bien claro. Dos párrafos de siete líneas cada uno ha sido la enorme aportación a la causa.

El texto, corto, conciso y al pie. Sin alaracas, sin florituras, sin adornos insustanciales. Esas cosas no van con Rajoy. Él es más de lugares comunes, repetidas, frases ininteligibles y tópicos. Pues para qué va a experimentar. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.

Es mejor que primero lo lean y luego comentamos la jugada:

Haciendo la croqueta con el debut de Rajoy como cronista deportivo. El pantallazo no es un fragmento, no. Es la columna completa. https://t.co/XETlmT6dR8 pic.twitter.com/zQlhM9VE9W — Carlos Hortelano (@CarlosHortelano) November 23, 2022

¿Qué? ¿Cómo se han quedado? Por si no lo sabían "Costa Rica es Costa Rica", "Arabía Saudí y Japón eran Arabía Saudí y Japón" y "Alemania es Alemania". Boom.

La comunidad tuitera todavía sigue estupefacta ante tal demostración de creación literaria. Y no ha podido contenerse:

Genio. Ojalá esta capacidad de ojo clínico y síntesis precisa cuando gobernaba. Y ejecutar con celeridad, tras los hechos, como aquí despachar la columna-párrafo tras el partido. Pero no, lo suyo entonces era ser cronista deportivo. — Dolores GPastor 🇪🇺 (@dgpastor) November 23, 2022

En su sección "el fúmbol es asín" M. Rajoy despliega certeros comentarios de intelectual de tasca y frasca. — Carlos. (@Makroll_) November 23, 2022

Es el portero el que elige a los jugadores y son los jugadores los que eligen que el portero sea el portero — Gúndula, luciférica y pornomarxista ❤️💛💜 (@vonlichtenkraut) November 23, 2022

-¿Qué es Alemania?

-¡Alemania es Alemania!

No ha perdido su estilo personal… — S.Delgado (@Proctasis) November 23, 2022

-Sssshon losh jugadoresh los que quieren que sean la selección el entrenador" -Me gussshtan los jugadoressssh porque hacen cossssshash -¿Y la catarí? https://t.co/1cg1159gMx — Max Pradera (@maxpradera) November 23, 2022

El primer artículo de Rajoy como articulista deportivo en un medio de extrema derecha. Dos párrafos. Y ojo al segundo párrafo. Un pensador. pic.twitter.com/GxP5P5FVLo — Dani Domínguez (@DaniDominguezRo) November 23, 2022

Deseando que España pierda el próximo partido para no tener que leer la siguiente columna de Mariano Rajoy 🙏🙏🙏🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/HBLOXJiMAa — Revista Mongolia (@revistamongolia) November 23, 2022

Algo ya sabemos: Mariano Rajoy no cobra por palabra. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) November 23, 2022

El siguiente partido de España en Catar es el domingo contra Alemania. Esperaremos impacientes a las 10 de la noche para leer la segunda columna de Rajoy. Por favor, que ponga la famosa frase de Gary Lineker de "el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11, y siempre gana Alemania".