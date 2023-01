Ayuso dice que Sánchez quiere una "república federal, laica y plurinacional" y pasa lo que pasa: "Al final vais a conseguir que le vote"

Por Tremending

El PP de Madrid e Isabel Díaz Ayuso están tan ocupados en distraer de lo que pasa en su Comunidad asustando a la gente con el Gobierno, que olvidan lo básico. Y esto es que no puedes asustar a alguien amenazándole con que van a pasar cosas buenas. No puedes amenazar a un niño diciéndole que si no hace los deberes le obligarás a pasarse la tarde jugando al Minecraft como no puedes amenazar a Toni Cantó con ponerle un trabajo absurdo muy bien remunerado.

Pues se ve que han perdido tanto el norte que es justo lo que han tratado de hacer en uno de sus últimos tuits.

El PSOE debería usar este tuit como propaganda electoral. pic.twitter.com/R8vG0XaifV — Puertas (@akavania) January 16, 2023

La cuenta de Twitter del PP de Madrid se hacía eco así de un discurso incendiario de Ayuso y destacaba la parte en la que decía que Pedro Sánchez quiere "llevarnos a una república federal, laica y plurinacional".

PEDROSANSHE, AQUÍ ESTÁ MI VOTO — David García (@srgarcia) January 16, 2023

Tras ver el último piropo de Ayuso a Pedro Sánchez muchos han reaccionado a tal campaña de marketing gratuita.

Ustedes quieren convencernos para votar a Pedro Sánchez — Esquirolet 🐀🐿️ PARODY.PARODY I'm not a squirrel (@Esquirolet1) January 16, 2023

Why are you threatening us with a good time — Ne 🏳️‍🌈🏴‍☠️// commissions open (@ArtOfNe) January 16, 2023

Lo dice como fuera malo. Firmó YA. — Santi (@ihriel6666) January 16, 2023

Creo que se ha saltado que hubo unas elecciones generales. En fin. Ni tan mal lo del estado laico plurinacional. — marisa kohan (@kohanm) January 17, 2023

No, si al final vais a conseguir que le vote. pic.twitter.com/i1217iXOoA — Mæse Elwood (@ElwoodDarth) January 16, 2023

¿República Federal, laica y plurinacional??

¿A quién hay que votar para conseguir tan maravillosa utopía?

Tendría mi voto a ojos cerrados. — Murphy Sue (@PutoSrMurphy) January 16, 2023

Me he puesto cachonda y todo 🔥ay gracias Pedro, hazlo realidad 🔥🔥🔥 — Jelen 3.6 (Amargada™️🦖) (@GiveMePatient) January 16, 2023

Sois tan fachas que decís "República federal, laica y plurinacional" como si fuese una amenaza.

Suena maravilloso, yo lo firmaba ahora mismo — Kata Núñez (@KATAPROFESOR) January 16, 2023

Bromitas a parte, no perdamos el foco de lo que pasa en Madrid y Ayuso quiere tapar. Por ejemplo, que hace solo un par de días miles de personas volvieron a las calles de la capital contra su política sanitaria en apoyo a la huelga de los profesionales de la atención primaria y pediatría. Por no hablar de los contratos a dedo del Zendal.