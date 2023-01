El mensaje de Rufián que remueve a la derecha al decir que un asalto al Congreso "es cuestión de tiempo"

Por Tremending

Este martes, el Congreso de los Diputados se convertía en una lluvia de zascas más amena de lo habitual. Pedro Sánchez empezaba fuerte, cual humorista del "club de la comedia", sacando los colores a Santiago Abascal y Cuca Gamarra. Para acrecentar el número, Gabriel Rufián se subía a la tribuna con el propósito de agitar un poco más los escaños de la oposición.

Después de la embestida ultraderechista contra el Capitolio en Estados Unidos y de su reciente réplica versión bolsonarista en Brasil, el diputado de ERC se preguntaba cuánto habría que esperar para vivir en España un episodio similar: "La pregunta es si en este país veremos un asalto al Congreso, al Senado o a cualquier cámara parlamentaria. Y la respuesta es que simplemente es cuestión de tiempo".

La derecha y la ultraderecha reaccionaban con estupor y Rufián no dudó en lanzarles un mensaje de tranquilidad: "Cálmense, no se den por aludidos". Acto seguido, recordó que "la democracia necesita de buenos ganadores, pero sobre todo de buenos perdedores, y la derecha no sabe perder".

El vídeo se ha vuelto viral y son muchos los tuiteros que han suscrito las palabras del líder político, obviando el hate habitual que parece llevar asociado su perfil de Twitter por contrato.

No hay dos sin tres. Pares de cuernos. pic.twitter.com/rmTRzxONyU — Tokako Jones 🌍 (@Pepe_Nemo) January 24, 2023

Ni una coma — Pilar Omiste (@PiOmiste) January 25, 2023

Amb totes i cadascuna de les paraules.

Tots ells, tinguin la bandera que tinguin, es creuen que el país és seu, i nosaltres súbdits!! https://t.co/epyd3zhwLO — Joan Carles Gutiérrez (@JuCarlosGB) January 25, 2023

Siento reconocer qué tus palabras son muy certeras, ni las urnas se respetan — Libroabierto (@Libroabierto12) January 25, 2023

Entre la multitud de comentarios, también hubo sutiles referencias a los indultos en Catalunya y al procés. Veremos a ver cómo queda el Congreso tras las próximas elecciones generales y en qué desembocan los últimos movimientos de la extrema derecha contra la "deriva autoritaria" de Pedro Sánchez.