"Dani Alves, sin ganas de comer": indignación en Twitter por el tratamiento de algunos medios al caso del futbolista

La cultura de la violación sigue instalada en nuestra sociedad tanto como el machismo, por mucho que se quiera cerrar los ojos. Ya hemos visto cómo algunos ponen en duda siempre a las víctimas, cómo se les pregunta por la ropa que llevaban o si cerraron las piernas. O cómo un youtuber puede llegar a llamar "trucazo" a que alguien aproveche que una mujer esta borracha para "ligar" con ella. Y también, cómo el presunto agresor puede despertar más lástima en algunos que la víctima.

Tras conocer el caso de la presunta violación del futbolista Dani Alves a una mujer en una discoteca de Barcelona hemos vuelto a asistir a un aluvión de ejemplos. Para empezar, la reacción de Xavi Hernández, que declaró: "Me sabe muy mal por él". Luego rectificó y pidió disculpas.

Pero, por encima de todo, muchos en las redes sociales se están fijando en el tratamiento que están dando al caso muchos medios de comunicación. Sensacionalismo, titulares que parecen empatizar con el presunto agresor más que con la víctima, artículos con declaraciones absurdas del hermano del futbolista…

La cosa es tal que hasta el medio satírico El Mundo Today ha ironizado con ello.

Por si no lo pillais se esta cachondeando de los periodicos q defienden a dani alves https://t.co/zaaYA29JKF

Un vistazo a las redes muestra decenas de reacciones de tuiteros al ver titulares que hablan del estado anímico del futbolista, de su "tormentosa" o "dramática" situación, o de si tiene ganas de comer o no.

No sé quién tiene menos vergüenza y da más asco si el hermano de Alves soltando esa soplapollez o Espejo Público y Marca por difundirla.Por cierto, demonicodiabólica, como concepto me resulta fascinante… pic.twitter.com/wusGTpMwa9

¿Podemos dejar de hacer noticias de mierda como esta? No, no me da pena que un presunto violador esté afectado anímicamente por estar metido en la cárcel. https://t.co/QPdM4qn5D4

— 🍊Deirdre🍊 (@DeirAmeba) January 25, 2023