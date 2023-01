"Lo importante es el escote": una camarera se planta ante la petición de un empresario de la hostelería para contratarla

Por Tremending

Nuevo episodio de violencia hacia las mujeres en el atroz mundo de la hostelería. Esta vez la víctima se llama Génesis y del empresario de turno se desconocen casi todos los datos, porque se esconde, como de costumbre, en el más recóndito anonimato. Hace unas semanas, la joven publicaba un anuncio en un portal de empleo. "Buscaba un trabajo en turno de mañana en una cafetería", asegura, después de reconocer que todavía sigue "en shock" por lo sucedido.

"El hombre me escribe por teléfono y, antes de nada, me pregunta por mi nacionalidad. Luego me dice que si tengo documentación y, por último, me pide fotos", explica Génesis, que desde el primer momento se ofreció a visitar el local en cuestión para hacer una entrevista. "Me insiste mucho en que le mande imágenes de mi escote", lamenta la víctima.

Cuando solicitas un puesto de trabajo como camarera y te vienen con estas… pic.twitter.com/69FOP8mapI — Soy Camarero (@soycamarero) January 30, 2023

La cuenta de Twitter @soycamarero se hizo eco de lo sucedido y no ha dudado en compartir una captura de pantalla de la conversación a modo de denuncia. En la foto se puede apreciar el empecinamiento del empresario, que después de pedirle las instantáneas y preguntarle su perfil de Instagram, recuerda solicitarle el currículum a la candidata.

Los usuarios no solo han respondido con muestras de apoyo a la joven, sino que también han compartido sus poco afortunadas experiencias en el mercado laboral. Las miserias de la hostelería no son ningún secreto y el sector se ensaña sobre todo con las mujeres.

A mí, aparte del escote y maquillaje, me llamaron a advertir que mi novio no podía ni acercarse al local, los clientes no podían saber q yo tenía pareja. Además de horario abusivo y sueldo lamentable. Salí pitando de allí. — Paz Molina (@Maripazmoga) January 31, 2023

Pasa lo mismo con el tema del maquillaje. Una vez me insituaron que debería de pintarme para estar de cara al público, que queda mejor. Les respondí que cuando a mis compañeros masculines les obligasen a ir pintados yo también iría, sino iría el día que me apeteciese. — leti (@mleticiapo) January 30, 2023

La chica ha sido extremadamente y exquisitamente educada. Poco bonito lo hubiera puesto yo… — Sureña (@SurSurea) January 30, 2023

Es lamentable como funciona la hostelería; los empresarios se quejan de la falta de camareros pero la realidad es que es un sector en el que la explotación, los bajos salarios, los contratos ilegales, la falta de descanso y el escaso valor que se hace del profesional son la causa — Iñigo (@santafighting) January 30, 2023



Génesis ha rechazado la oferta y afea "la falta de profesionalidad" del hostelero, que se ha negado en todo momento a una entrevista presencial porque "tiene muchos locales y nunca está en ninguno". Ante la cortante respuesta de la joven, el empresario solo ha sido capaz de añadir un anodino "vale".