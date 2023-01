La curiosa respuesta de un hostelero cuando le preguntan por las condiciones de una oferta de trabajo: "No busco sindicalistas"

Por Tremending

El mercado laboral es feroz, conseguir un puesto de trabajo puede ser una tarea complicada. E incluso cuando se consigue, puede que las condiciones no sean convenientes.

En algún caso, la tarea más difícil puede ser conocer esas condiciones. Una tuitera ha compartido una conversación con un hostelero que no tiene desperdicio.

Preguntas por las condiciones laborales de un puesto de trabajo = sindicalista. pic.twitter.com/Zv9QCaCJcD — Soy Camarero (@soycamarero) January 9, 2023

El empresario se puso en contacto con alguna especie de agencia de contratación en busca de empleados. Cuando la encargada de facilitarle candidatos preguntó sobre las condiciones, la respuesta del hostelero no dio más que dudas.

"No busco sindicalistas", respondió el hostelero, que insistía en que las condiciones laborales se sabrían en el momento de la entrevista y que buscaba "gente buena que quiera currar".

Su interlocutora, viendo que no iba a llegar a buen puerto con tantos rodeos, decidió que no enviaría a ninguno de sus trabajadores, dado que no quería comprometerlos a una entrevista sin saber siquiera bajo qué condiciones.

Luego te van a la tele y la prensa con el cuento de que la gente no quiere trabajar, por algo será. https://t.co/vYPYOx8Ckn — Carlos ☄️🍁🎃☕ (@loboalonsotegui) January 11, 2023

Por eso dicen que los españoles 'no nos gusta trabajar' vaya cara que se gastan algunos minisempresarios. https://t.co/wKsfhZilkT — Pepa quintana (@QuintanaPepa) January 11, 2023

Sé como Jennifer, 🤜 al que abusa!! https://t.co/JxLSDP6k8l — Alberto Rodríguez (@AlbertoART22) January 11, 2023

Ojalá, cuando se accede a un nuevo empleo, todo el mundo lo pueda hacer en condiciones DIGNAS https://t.co/l87iju1j4R — Pilar (@Pilar_93_zgz) January 11, 2023

Los "sindicalistas" por lo visto no trabajan.

Nadie puede adivinar la ideología de mierda del empresario. https://t.co/1FwrK5g3Mm — Eu Fernández 🔻 (@eu_hoaloha78) January 11, 2023

La historia ha sido compartida por los tuiteros como un retrato más de las dificultades del mercado laboral y los intentos de aprovechamiento de algunos empresarios.