El comentario de Gabriel Rufián sobre los migrantes, la xenofobia y el apellido de una diputada de Vox

Por Tremending

Un señor que no hizo la mili pidiendo el servicio militar obligatorio, diputados regionales abogando por acabar con las comunidades autónomas mientras cobran de ellas, políticos que piden acabar con 'los chiringuitos' tras vivir varios años de ellos y señoras y señores con apellidos extranjeros que mantienen discursos xenófobos. Es la magia de la ultraderecha.

Este martes, el diputado de ERC Gabriel Rufián, que no tiene por costumbre morderse la lengua, ha señalado una de esas curiosas contradicciones. Vox lanzaba una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados pidiendo medidas para "frenar la oleada masiva de inmigración irregular hacia nuestras costas". La encargada fue la diputada ultraderechista Rocío de Meer. En su turno, Rufián no pudo evitar reírse él mismo mientras respondía.

Cuídate del patriota que ame a su patria pero no a sus patriotas y del creyente que ame a Dios pero no al prójimo. pic.twitter.com/9p6M6LZJGL — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 21, 2022

"Permítame, entiendo que De Meer es de La Alpujarra, ¿no?, el apellido. Y usted viene aquí a defender una proposición en contra de la inmigración. Entiendo que usted tiene orígenes también de fuera", comenzó. Después criticó que Vox haya "comprado las bases de un discurso terriblemente peligroso, el de la gran sustitución" y explicó cómo ese discurso en países como EEUU ha llevado a ataques de "terrorismo fascista".

Como suele ser habitual, las palabras de Rufián no han dejado indiferente a nadie en redes:

Rufián a Rocio de meer: "Usted cree en Dios, Por que no quiere al prójimo si tiene otro color de piel?" Catolicos y patriotas de pegatina. https://t.co/BBsQqztX0C — Ewok Espinosa de los Etceteras (@EwokEspinosa) June 21, 2022

A ver si nos vamos enterando de una vez que la ultraderecha es ultracatólica, y el racismo que profesan no es otro que el religioso. A ellos no les importa el color de la piel, sino las otras religiones, y en ello están sembrando el odio en forma de cruzada del siglo XXI https://t.co/HHza1Jl0Oc — 🔻 Borbones & Clero S.A (@Sin_Monarquia) June 21, 2022

Imprescindible. A última parte e demoledora https://t.co/YZDbytBK7x — César Lourido (@LouridoCesar) June 21, 2022