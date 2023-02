El entrañable mensaje de un nieto a su abuelo tras licenciarse en Medicina con 84 años

Por Tremending

Cumplir años tiene, por lo general, implicaciones funestas. La finitud del viaje se antoja ineludible y no queda otra que asumir la caducidad que entrañamos. Y es que todo, o casi todo lo que hacemos, lo hacemos para burlar el paso del tiempo, o para no darnos cuenta de que es imposible escapar de él.

Por eso lo de los cursos de cata, lo del CrossFit y las clases de swing. Por eso el pádel, los bonsáis y las prisas. Por eso ansiolíticos. Por eso, como dice Remedios Zafra en Frágiles, "comenzamos a cada rato, llenamos la vida de comienzos, vivimos en un entretanto".

Por eso es tan importante lo que ha conseguido el abuelo de Jorge, que con sus 84 años se ha licenciado en Medicina. Toda una demostración de que, pese a que el tiempo siempre juega en nuestra contra, los hay que no se resignan a dejarse llevar y le sacan todo el jugo posible.

Nunca es tarde en esta vida, que nadie os diga que no podéis hacer algo porque llegáis tarde. Este es mi abuelo, tiene 84 años y se acaba de graduar en Medicina. Orgullosísimo 🥰🥰 pic.twitter.com/GSjgvnpDCn — Jorge (@Jorgegasle) February 1, 2023

La imagen de este octogenario que mira sonriente a cámara provisto de su muceta nos interpela a todos. "Nunca es tarde en esta vida, que nadie os diga que no podéis hacer algo porque llegáis tarde", escribe su orgullo nieto.

No es para menos. Llegar tarde no debería ser el problema. Todos, en mayor o menor medida, llegamos tarde a algo. Y es que lo importante no es tanto llegar a buen puerto, sino mantenerse firme tras el timón.

Como era de prever, la gesta del abuelo médico ha suscitado una merecida ovación en redes:

Nunca es tarde para aprender,ni para nada,no hay una edad marcada,las cosas se hacen cuando se quiere o se puede, enhorabuena a tu abuelo,es digno de admiración,y estoy muy orgullosa que con mis impuestos lo paguen,a las universidades se va a aprender por encima de todo. — Mayca Maridori (@ojulagente) February 2, 2023

Estos alumnos son los mejores porque además de las ganas, los jóvenes también las tienen, tienen la experiencia de vida. Cuando "cae" alguno en alguna clase los compañeros/as lo agradecen muchísimo. Felicidades — Antoni Baena (@antoni_baena) February 2, 2023

Enhorabuena colega, yo debería estar en 4 de la eso y mañana tengo examen de recuperación de matemáticas de 2 de la eso. Cada uno en su linea — _.ibaaaii_ (@ibaaaii1) February 2, 2023

se le nota en los ojitos la inmensa felicidad que siente por haberse graduado y es que me parece algo tan genuinamente precioso adoro — Alejandro (@altibajoss) February 1, 2023

Lo más bonito que he visto hoy y en mucho tiempo, me ha emocionado😭😭. Enhorabuena a tú abuelo♡♡♡♡ — Irenee 💫 (@Ireenemm01) February 1, 2023

Me acuerdo cuando le veíamos por la facultad. Dale la enhorabuena de mi parte, y cuando quiera tartita de queso para celebrarlo! — Siri (@Irisba06) February 2, 2023

Cómo no, el equipo de Tremending se suma a esta aclamación pública. Sigamos la estela del abuelo de Jorge, desafiemos al paso del tiempo aunque tengamos las de perder.