Rufián rescata el vídeo en el que acorrala a Aznar por la invasión de Irak: "¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso?"

El rostro impertérrito de José María Aznar durante su careo con Gabriel Rufián en 2018.

Por Tremending

Pedir perdón es, entre otras muchas cosas, un acto de humildad. Y la humildad, como todo el mundo sabe, difícilmente se entrena; se tiene o no se tiene.

El rostro de José María Aznar mientras Gabriel Rufián le invita a que muestre un mínimo de compasión para con la familia de José Couso, reportero gráfico fallecido durante la invasión de Irak de 2003, evidencia hasta qué punto la soberbia está reñida con cualquier atisbo de generosidad.

Ocurrió en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, en septiembre de 2018. Un tenso careo entre el portavoz de Esquerra Republicana y el que fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, nos dejaba una imagen para la posteridad, el rostro amoral de quien se siente intocable. La egolatría elevada a disciplina artística.

Rufián ha querido rescatar ese instante tras la publicación de una reciente entrevista de Aznar en la que, una vez más, se mantiene ajeno al dolor de los otros. Un dolor que le interpela de forma directa, un dolor que se podría haber evitado si no fuera por su delirante apuesta por invadir Irak.

En la entrevista, Aznar insiste: "No me voy a disculpar por haber apoyado a Estados Unidos" en el conflicto. Es más, se declara "completamente orgulloso" de ello.

Cuando se le pregunta acerca del hecho de que Irak no estuvo vinculado con el 11-S ni tenía armas de destrucción masiva cuando se produjo la invasión, el ex jefe del Gobierno español contesta que "una cosa es tener una responsabilidad directa en el 11-S y otra que el 11-S no cambiara totalmente la guerra contra el terrorismo".

Ni rastro de arrepentimiento. Ni una concesión al perdón. Certero Rufián al confirmar lo que ya se intuía. Y es que el rostro impasible del expresidente Aznar lo dice todo. "No lo parecía".

Cacafueteh con sal pic.twitter.com/jRyUptILR1 — Movidas Petroleras (@Mpetroleras) February 2, 2023

Para pedir perdón hay que tener corazón y esta inmundicia no sabe lo que es eso. — fulano de tal (@fulanosoyall) February 2, 2023

El q dice q un buen líder, tiene que ser humilde, y alejarse de la arrogancia…quizás x eso, él no lo fue y nos metió en una guerra, q provocó el mayor atentado de la historia de Madrid — Azucena de prada (@prada_azucena) February 3, 2023

Tampoco es que esperásemos que se fuera a disculpar. Probablemente, el arrepentimiento es incompatible con su naturaleza — juan molina (@jmolinacorton) February 2, 2023

Qué asco de tío. Qué prepotencia y qué maldad se ve en esa mirada. — Diana Aceves (@diana_aceves_) February 2, 2023

Estaba contando los pisos que su señora mujer le regaló al fondo buitre del niño! — Hija del Norte (@npinoseporque) February 3, 2023

Me encantaría saber cuáles son los motivos por estar completamente orgulloso.

Yo y muchísima gente gritamos hasta la afonía NO A LA GUERRA lo que se consiguio con ello grandes pérdidas humanas y económicas para todos menos para él.

Maldito orgullo!!!! — Roser Martinez Castellano66795 (@castellano66795) February 2, 2023

La soberbia y prepotencia reflejada en un ser humano. Otros han pedido disculpas por haber invadido un país para expoliar sus recursos naturales con la mentira de las armas de destrucción masiva. — Eduardo Carranza❤💛💜 (@EduCarranza73) February 3, 2023

La egolatría siempre implica cierto delirio. La posibilidad de creerse por encima del bien y del mal nos lleva, más pronto que tarde, a un callejón sin salida, un lugar inhóspito que habitan los que sólo creen en sí mismos.