"¿Qué hace Santi Abascal?": los memes más tronchantes con una foto del líder de Vox en un mitin en Murcia

Bien sabido es que los tuiteros son gente de mecha corta y en especial los especialistas en memes no necesitan mucho estímulo para regalarnos su magia y convertir la foto más insulsa en el fotomontaje más desternillante. Así que si ya les das la foto de un ultraderechista en una postura extraña, el resultado es más que previsible.

Pocas horas después de desatar su ingenio con una imagen de Santiago Abascal de aventuras por la nieve, han puesto sus ojos en otra imagen del líder de Vox saltando desde el escenario de un mitin en la plaza de toros de Murcia.

Tras el mensaje de uno de los cracs en el arte memero, Me Llaman Jimmy (@TirodeGraciah), el aluvión no se hizo esperar.

"My name is Santiago Abascal and i am the fastest fascist alive" pic.twitter.com/79782QSWNM

— 🦇Bat-wittero🃏 (@Bat_wittero) February 14, 2023