Si alguien había pensado que el paso del tiempo podría haber cambiado a Miguel Bosé y su irresponsable e infumable discurso antivacunas y antimascarillas, la semana pasada se desengañó. En una conversación a la que le faltaba el carajillo y el puro, el artista y Pablo Motos hablaron en El Hormiguero sobre "la controversia del covid". Ambos coincidieron en que la libertad, mucho mejor en la Transición que ahora, dónde va a parar. Solo faltó el sol y sombra.

Fueron tantas las barbaridades que soltó que la cosa aún sigue coleando en las redes. En concreto, una de las más comentadas hablando del covid fue su frase sobre México: "Yo vivo ahí y ni nos hemos enterado de lo que ha pasado", aseguró.

Entre las respuestas más contundentes y retuiteadas, la de un corresponsal de EFE: "Pues yo cubrí la pandemia en México y lo que me encontré fueron hospitales sin camas para atender a tanta gente y cementerios sin espacio para enterrar. Al menos 333.000 muertos. No digas sandeces".

Pues yo cubrí la pandemia en México y lo que me encontré fueron hospitales sin camas para atender a tanta gente y cementerios sin espacio para enterrar.

Pero la de este periodista no ha sido la única respuesta.

