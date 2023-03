"Ni la de la lejía blanqueaba tanto como Pablo Motos": indignación por la entrevista a Miguel Bosé en 'El Hormiguero'

Por Tremending

Miguel Bosé en uno de los programas más vistos de la tele en España diciendo que en este país no hay libertad de expresión mientras el presentador le ríe los 'chistes' y le da la razón. No sabíamos que el autor de Amante bandido había dejado la canción para pasarse al stand up comedy.

Este miércoles, el artista fue como invitado al programa El Hormiguero de Antena 3 para promocionar su serie autobiográfica. Por supuesto, no faltó la pregunta sobre "la controversia del Covid", que así es como llamó Pablo Motos al irresponsable discurso antivacunas y antimascarillas de Bosé en plena pandemia basándose en vídeos sobre "fuerzas demoníacas" o los "peligros" del 5G.

Sobre las críticas que recibió en su día, Bosé insistió en que él solo expresó su opinión y vio que "ese derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente […] había desaparecido, como muchos otros han desaparecido hoy en día". También aseguró que al Gobierno no le gustaba que llevase la contraria "a lo que ellos pretendían a partir de ese momento lanzar" y que él sabía "lo que iba a pasar".

Definitivamente, hacer discursos sobre la libertad nivel parvulario está de moda.

"¿Cómo viviste la controversia del COVID?", Miguel Bosé contesta #BoséPastorEH pic.twitter.com/1lGehbKp8Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

Muy criticada también la actitud de Motos. No, en esta ocasión no preguntó por la ropa interior del invitado, pero sí que se refirió al negacionismo como "estar en contra de la versión oficial". Además de reírle las supuestas gracias, cuando Bosé afirmó que "en la Transición teníamos muchas más libertades que ahora", el presentador replicó: "No hay ninguna duda". Quita cuñado, que tu no sabes.

Ni la de la lejía blanqueaba tanto como Pablo Motos. https://t.co/5GHy0E7J7i — Jose Manuel Sánchez (@jose_manuelsn) March 2, 2023

La forma en la que se intenta blanquear a Bosé dándole espacios donde vaya de víctima olvidando la que lió me parece lamentable. https://t.co/FcBBqbcKaF — Javier Valera (@jvaleraros) March 2, 2023

Dice Bosé que en la transición teníamos muchos más derechos y libertades que ahora. Solo como recordatorio: el divorcio y el aborto eran ilegales, no existía el matrimonio igualitario, la eutanasia no estaba permitida, no había ley contra la violencia de genero ni ley de igualdad https://t.co/43JV4Q5q8K — Iván F. Mula 🏳️‍🌈 (@ivanfmula) March 2, 2023

Hay libertad de expresión (y probablemente más que nunca) y la prueba está en que él dijo lo que dijo y no se tomó ninguna medida legal contra sus declaraciones. Incluso puede ir a la tele y que un presentador le dé altavoz en máxima audiencia, asintiendo y sin reprocharle nada. — Iván F. Mula 🏳️‍🌈 (@ivanfmula) March 2, 2023

Miguel Bosé confunde libertad de expresión con decir cualquier cosa que te pase por la cabeza sin que haya consecuencias. Si en un momento tan delicado insistes obsesivamente en una teoría negacionista, es lógico, saludable y hasta democrático que la gente se enfade y se exprese. — Iván F. Mula 🏳️‍🌈 (@ivanfmula) March 2, 2023

Además, no hay que confundir las opiniones con los datos, la información y las evidencias científicas. Opinar en contra de todo eso puede ser ejercer tu libertad de expresión, pero la realidad es tozuda y tus paranoias no van a cambiar todo lo que ya han demostrado profesionales. — Iván F. Mula 🏳️‍🌈 (@ivanfmula) March 2, 2023

Miguel Bosé va a El Hormiguero a decir que en España no hay libertad de expresión. Pero que estabas en El Hormiguero, Miguel! Que hiciste un vídeo que se hizo viral, Miguel! Que, literalmente, animabas a la gente a ir a una manifestación autorizada, Miguel! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) March 2, 2023

Qué libertades había en la transición que no hay ahora? pic.twitter.com/4g2ulioVRI — Terry La Estrecha (@TerryEstrecha) March 1, 2023

Pablo Motos blanqueando a gente una vez más. Que sorpresa! Ojo, ya no solo que Miguel Bosé sea "científico" experto en Covid, sino que también opina que en transición había + derechos y libertades que ahora. Seguro que en 1979 vivía su libertad sexual mejor que en 2023. https://t.co/4dznXqg8Zk — Saul HM (@saherma84) March 2, 2023

Lo de este "programa blanco" es asqueroso, repugnante y repulsivo.

Se lanzan barbaridades ante millones de personas solo por ideología y el presentador no es ni para frenarlo. Deleznable. https://t.co/IdTtpUAmRF — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) March 2, 2023

Cuando os encontréis mal, os duela algo y creáis que algo no marcha bien en vuestro cuerpo, ya sabéis que podéis contar con la ayuda de Miguel Bosé y de Pablo Motos.

Qué sería de la ciencia sin las aportaciones de estos señoros!!! #BuenosDias https://t.co/ljMh1ah6nK — 𝚂𝙰𝙽𝚃𝙸𝚃𝙸 (@republicamadrid) March 2, 2023

No olvidemos que Miguel Bosé, entre otras barbaridades, promovió una concentración contra el uso obligatorio de la mascarilla en pleno aumento de brotes a la que él después ni siquiera fue (no sea que se contagiase). Si alguien piensa que criticarle por eso es coartar la libertad de expresión, mejor que se lo haga mirar.