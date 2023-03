Las redes retratan a Mañueco tras hacer una peineta a una procuradora del PSOE: "Macarra de medio pelo"

Es lo que debe hacer la gente que se autodefine "de bien". Esa gente a la que le molesta según qué cosas y que no le gusta que su particular paraíso se vea trastocado por lo más mínimo. Es lo que le ha pasado a Alfonso Fernández Mañueco (PP). El presidente de Castilla y León se vio atacado e hizo una peineta a una procuradora del PSOE que le afeó que abandonara las Cortes mientras ella defendía una iniciativa para dar ayudas a las personas celíacas.

Al tiempo que la socialista Rosa Rubio hablaba desde el estrado del parlamento autonómico, Mañueco, que debe ser que tiene la suerte de poder comer pan sin problemas, decidió abandonar el hemiciclo. En su camino, y de espaldas a la representante del PSOE, realizó un gesto que fue capturado por un fotógrafo de la agencia EFE.

Desde el Partido Popular alegan que se trata de un gesto "natural, involuntario" y para nada ofensivo. Ahora, un vídeo arroja luz sobre las posibles dudas que la acción de Mañueco pudiera dejar:

En general, los tuiteros, por lo que sea, no han comprado la versión del PP y han criticado al presidente de Castilla y León. Aquí unos ejemplos:

Nunca me he ajustado una corbata, pero juraría que así no se hace 🙄 https://t.co/e80PrhWOEc

— Cristina Fuentes (@CrisFuentess) March 23, 2023