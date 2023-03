'Colega, ¿dónde está mi bici?': los madrileños ayudan a Almeida a encontrar los BiciMad desperdigados por Madrid

Como en el clásico de comienzos de siglo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se pregunta: "Colega, ¿dónde está mi bici?", después del estrepitoso reestreno del servicio BiciMad en la capital.

Y es que al bueno de Almeida se le han perdido unas cuantas bicicletas. En su afán nada electoralista, el Ayuntamiento puso el servicio de forma gratuita, lo que ha provocado miles de incidencias que han dejado estaciones vacías y bicicletas desaparecidas.

No se puede gestionar lo público peor. pic.twitter.com/nO3VYT5Yoh

"Las bicicletas no han desaparecido, están dispersas por la ciudad", ha dicho a los medios el delegado de Movilidad madrileño, Borja Carabante. El propio Almeida ha reconocido la crisis y ha anunciado un plan para encontrar las bicicletas desaparecidas. Menos mal que a la gente le gusta mucho ayudar y ya se ha puesto manos a la obra.

Montones de ciudadanos anónimos se han dedicado a publicar en las redes sociales fotografías de las bicicletas "dispersas" con su correspondiente ubicación, de manera que facilite su labor de recuperación.

No se puede ser más inútil.

La fiebre de la bicicleta recuerda a aquellos aficionados a fotografiar ovnis, el boom del Pokémon Go o el paseo de las estrellas de Hollywood, pero a la madrileña. Algún guía turístico avispado ya debe estar trabajando en la "Ruta de las bicicletas abandonadas de Madrid".

Madrid Río es ahora mismo un gigantesco cementerio de bicicletas @bicimad , hay blancas y azules tiradas por todas partes. He contado más de 20 tiradas en 5 minutos. Menuda gestión desastrosa de Almeida (PP) pic.twitter.com/ZjDhwROydu

Entre los avistamientos de bicicletas furtivas de Madrid, hay imágenes de vehículos floreciendo entre los árboles, en plazas de aparcamiento o donde uno pueda imaginarse, menos en sus estaciones.

El esperpento de BiciMad no le debería salir gratis a Almeida, si no sabe gestionar un servicio de bicis no puede gestionar el ayuntamiento a partir de mayo.

Así de sencillo. pic.twitter.com/AVJi6La312

— Diego FS (@DiegoFSRB) March 25, 2023