El "ridículo" de Jorge Bustos al difundir un bulo con una noticia de 'El Mundo' para atacar a la izquierda

El periodista Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, no ha dudado en difundir un bulo a raíz de una noticia de su propio periódico con la intención de atacar a la izquierda. El tema es que la noticia de ese periódico recoge justo lo contrario de lo que él publica. Por lo tanto, solo caben dos opciones: Bustos ha compartido un bulo a sabiendas o, para ser subdirector de un periódico, anda algo flojo de comprensión lectora.

El periodista se ha hecho eco de la historia de una profesora que tuvo que renunciar a su puesto después de que algunos padres considerasen "inapropiado" que enseñara imágenes del David de Miguel Ángel a estudiantes de 11 y 12 años. Ahora, la ciudad de Florencia ha decidido condecorar a la profesora.

De hecho, la maestra Hope Carrasquilla tuvo que hacer frente a las ideas ultraconservadoras de algunos padres que pidieron su cabeza por enseñar la escultura. Para algunos progenitores, la figura de Miguel Ángel es sinónimo de "pornografía" promovida por "el adoctrinamiento woke", como refleja el propio medio. En resumen, y para que Bustos lo entienda, a la profesora que despidieron la acusan de woke y los que clamaban por su renuncia son ultraconservadores que consideran que la denudez es "pronografía". Aun así, Bustos ha decidido compartir un tuit en el que señala: "Renacimiento 2 – Woke 1".

Ante la falta de rectificación, el humorista Facu Díaz ha entrado a la acción. Desde su directo de Twitch ha orquestado una estrategia para que el comunicador rectifique. ¿Qué ha hecho Facu? Rectificar por él con un "contrabulo". Ha creado un tuit fake de Jorge Bustos en el que pide disculpas y ha mandado a sus seguidores a elogiar estas disculpas falsas. A ver si, de esta manera, Bustos se da cuenta y pide disculpas de verdad.

No suelo coincidir con tus opiniones, pero este gesto te hace grande. No todo vale para luchar contra lo WOKE

Estos han sido algunos de los tuits que han compartido los seguidores de Facu en tono irónico. Sin embargo, el subdirector de El Mundo no se ha librado de críticas claras y directas ante la difusión de este fake o su escasa comprensión lectora.

Eran cristianos de extrema derecha. Y lo sabes, Jorge. Pero has emprendido una huida hacia adelante y ya no sabes dónde meterte, así que sigues corriendo. Y es patético pero divertido verte hacer el ridículo de esta manera, Jorge.

Dime que no te has leído la noticia sin decir que no te has leído la noticia.

