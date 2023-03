El esperpéntico tuit sobre Ana Obregón que Telemadrid ha tenido que borrar: "TeleAyuso blanqueando la compra de bebés. Te tienes que reír"

Sabes que el mundo se ha vuelto loco cuando se ha normalizado que famosos y acaudalados del planeta puedan hacerse con bebés mediante vientre de alquiler, rondando los 70 años, y salgan en fotos como si los hubieran parido ellos. El "es el mercado amigo" en magnitud estelar. Pero cuando ya pierdes a fe en la humanidad es cuando ves que una televisión pública como Telemadrid llama a eso "dar a luz" y destaca la "discreción" del "embarazo".

Lo llevaba con tanta discreción que no lo llevaba ella. pic.twitter.com/RZfefawdyJ

En las últimas horas hemos conocido que Ana Obregón se ha hecho con un bebé por vientre de alquiler a sus 68 años en Miami, una práctica prohibida en España. Durante la mañana de este miércoles la noticia es de lo más comentado en redes sociales y también en los medios, algunos con un curioso tratamiento.

Entre todas las noticias ha destacado una publicación de Telemadrid. En concreto un tuit con el que han movido su artículo y que después han borrado ante una avalancha de críticas. El tuit decía: "La actriz y empresaria ha dado a luz en Miami a una niña el pasado 20 de marzo, un embarazo que llevaba en la más absoluta discreción".

No, si discreta sí fue, sí.

Antes de que Telemadrid retirara el tuit sin ninguna explicación, los tuiteros se llevaron las manos a la cabeza ante tal esperpento y las capturas y las críticas siguen ahí para la posteridad.

Vengo del super. He dado a luz zumo de naranja, que no tenía.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) March 29, 2023

Como no haya encendido la lámpara de la mesita de noche no se me ocurre otra manera de que haya podido dar luz.

— Wayfaring Stranger (@wayfarstranger) March 29, 2023