Las redes reaccionan a los beneficios récord de las empresas: "Pero el problema es que un currito cobre 1080€. Se ríen de nosotros y no hacemos nada"

Las gráficas no engañan. Muestran con nitidez lo que a veces esconden los números. Y los números este miércoles nos han confesado una realidad que no por intuida es menos molesta.

Yendo al grano, el titular viene a ser tal que así: Las empresas, en especial las energéticas, han alcanzado beneficios de récord en 2022. Escuece un poco, ¿verdad?

La letra pequeña nos habla de un incremento en ventas del 41% y un 91,3% en beneficios. Ahí es nada. Los datos, que provienen de la Central de Balances del Banco de España, señalan también que el sector energético es el que experimenta un mayor crecimiento.

Unos datos que, como era de prever, han causado estupor en la siempre animosa comunidad tuitera:

Eh pero el problema es que un currito cobre 1080€. Se ríen de nosotros y no hacemos nada https://t.co/DspytsAVyS

Dice Garamendi que las empresas no pueden soportar la subida del SMI o de las cotizaciones sociales… No, no es una crisis, es una ESTAFA!! https://t.co/nNzvdljsgo

— Ricardo, a secas… (@richyuno64) March 28, 2023