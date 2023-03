El PP, abierto a regular los vientres de alquiler si no hay ningún pago: "Como su sede, que también se la arreglaron gratis"

Por Tremending

No se podía esperar otra cosa de los de "es el mercado, amigo". En medio de la polémica por el caso de Ana Obregón, el Partido Popular se abre a regular los vientres de alquiler siempre y cuando "no haya ningún tipo de pago". Y no, parece que no es un chiste.

Que dicho por el PP "sin interés mercantil" significa "pagando en B" lo tenemos todos claro, ¿no? pic.twitter.com/qdJyztz4OO — Con Ánimo De Ofender (@ofender_con) March 29, 2023

A modo de recordatorio, este miércoles el debate sobre los vientres de alquiler ha regresado con fuerza a nuestro país después de que la revista ¡Hola! haya anunciado en exclusiva que la actriz Ana Obregón se ha hecho con un bebé mediante este método en una clínica de EEUU a sus 68 años.

Unos argumentos, los de los que defienden esta barbaridad, en los que no caben más eufemismos, con palabras como "gestación subrogada", "ningún tipo de pago" o "regular".

Ya está regulado: es ilegal. — #FreidoraAirosaTeam (@croquetadespeed) March 29, 2023

La gestación subrogada es un eufemismo. Pero sería un eufemismo más gráfico llamarla venta sobre plano. — Pepsic (@svetisl34654449) March 29, 2023

Muy pronto en wallapop:

Busco vientre para gestar gratis. Regalo coche 4×4 https://t.co/fwqt4GeiA5 — David Pareja (@davidpareja) March 29, 2023

Desde el partido de Feijóo consideran que hay que abrirse a considerar una práctica que el propio Tribunal Supremo considera que "vulnera los derechos de madres y niños" porque "son tratados como mercancías".

Y para demostrar que la gestación subrogada puede practicarse de manera altruista, las mujeres del PP sin necesidades económicas se embarazarán generosamente para, cuando paran, entregarles esos hijos a desconocidos 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/uFbW7h4N8P — gerardo tecé (@gerardotc) March 29, 2023

Si es 'sin interés mercantil', lo mejor es que esto lo lleve el hermano de Ayuso https://t.co/RnemdvNfaQ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) March 29, 2023

No esperaba menos de estos fanáticos. Pero los vientres de alquiler ya están regulados en España: son un delito. https://t.co/jGPxqZoxai — JPGalindo (@JotaPGalindo) March 29, 2023

Lo siguiente a regular será el préstamo de órganos, por ejemplo. — Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) March 29, 2023

De nuevo, el PP fomentando la economía sumergida — Mr Rooms (@jorgerooms) March 29, 2023

El debate es sencillo. Las opciones deben ser:

Nunca.

En ninguna circunstancia.

Jamás. Y lo mismo era cosa de sancionar las personas que no pudiendo comprar niños en España, lo hacen en otros países. — Alberto Ríos (@Alberiig) March 29, 2023

Hablan los expertos de cobrar en B. https://t.co/Gpwqh9FtDz — Pelícano manchú 🏴‍☠️🏳️‍🌈 (@Mortimer_Fu) March 30, 2023

Pues ya están aquí los malos de El cuento de la criada. Distopia fina se nos va a quedar — Santi N (@SantiagoNeg) March 29, 2023

Aprovechando la noticia del día, modo buitre total. — gonzalo (@gonzalo_ht_) March 29, 2023

Como siempre al lado de los más necesitados. — Pepe B. Castillo (@PepeBaena53) March 29, 2023

Coño, como su sede, que también se la arreglaron gratis. pic.twitter.com/GgKH91KbRU — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) March 29, 2023

Sin contraprestación económica, dice. Mejor en B.

Pero ojo, sin anotar en libretitas, que luego todo se sabe. 😉😉 pic.twitter.com/qESzVvX2pP — 🄴🄻 🅁🄴🄻🄰🅃🄾🅁 (@elrelator4) March 29, 2023

Las empresas de la Gurtel también obtenían los contratos sin contraprestación económica https://t.co/r0MDIiPuK8 — Pasanospoco (@pasanospoco) March 29, 2023

Pues se paga en diferido. El caso para el PP es hacer negocio pic.twitter.com/xrpakY2Qdw — 𝓡𝓪𝓺𝓾𝓮𝓵 𝓥𝓲𝓬𝓸 🌸 (@raquelvicodia) March 29, 2023

Poca gente habrá que se haya sorprendido con que desde partidos como PP o Ciudadanos simpaticen con una práctica que extiende los privilegios de los que más tienen a costa de los menos favorecidos.