El hilo de Joaquim Bosch sobre los problemas éticos y jurídicos tras la polémica de Ana Obregón

En los últimos días, la polémica de Ana Obregón ha ido dejando sorpresa tras sorpresa. Primero nos llegó que la actriz se había hecho con un bebé en EEUU mediante un vientre de alquiler a sus 68 años. Más tarde, Obregón confirmó que la niña es en realidad su nieta. Es decir, hija biológica de su hijo Aless, fallecido hace tres años a causa de un cáncer. Todo ello trufado de exclusivas en la prensa rosa, posados y también fotos de la "madre gestante", lo que ha hecho que se haya mezclado el debate por esta técnica, prohibida en nuestro país, con el sainete popular.

Os liáis con lo de Ana Obregón cuando en realidad es sencillo: Ana Sandra es la niña, el padre es un muchacho que murió hace 3 años, Ana Obregón es la abuela pero también la comadre. La otra comadre es una mujer cubana. El ex abuelo es Suker.

Pero, bromas aparte, en esta polémica se mezclan muchas preguntas éticas y legales. Ahora el magistrado Joaquim Bosch ha querido dar su opinión a algunas de ellas en un hilo de Twitter que se ha viralizado en las últimas horas.

6.- Sin embargo, me parece que la cuestión es más compleja. La Instrucción de 2010 está prevista para otros supuestos, que se refieren a solicitantes que hayan aportado material genético propio en la fecundación, como ocurrió con Miguel Bosé y otros: https://t.co/wGkB83JlOx

7.- No puede interpretarse que esa Instrucción vale para todo, por su propia fundamentación. Cuando quien contrata la gestación aporta su material genético, puede ejercer después una acción de paternidad para reclamar la filiación biológica. Ese es el sentido de la Instrucción. pic.twitter.com/TmSNBRStuy

8.- La Instrucción de 2010 puede ser discutible, por incentivar indirectamente las dinámicas de los vientres de alquiler, pero hay que entender su fundamento jurídico: facilitar trámites ante acciones de filiación biológica previsibles, si no se acepta la inscripción inicial.

9- En cambio, el caso de Ana Obregón es muy distinto, porque ella no ha aportado material genético propio, sino de su hijo. No podría prosperar una acción de filiación biológica a favor de ella, por lo que no encajaría en el fundamento de la Instrucción.

— Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) April 5, 2023