La lección del primer ministro de Canadá a un joven antiabortista al que deja sin argumentos

Un momento de la conversación entre Justin Trudeau y el joven antiabortista.

Por Tremending

Ir a por lana y volver trasquilado. Un joven tuvo la osadía de abordar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y, aunque la conversación seguramente no terminó como quería, volvió a casa con una poderosa lección.

Trudeau visitó el 12 de abril la Universidad de Manitoba en Winnipeg para presentar un proyecto del Partido Liberal y mantener un encuentro con estudiantes. El vídeo de la conversación que mantuvo con uno de ellos, compartido en un primer momento en la plataforma Reddit, se ha hecho viral en las últimas horas también en Twitter.

Al inicio de la charla, el joven, que se identifica como cristiano y seguidor del PPC (Partido Popular de Canadá), critica las políticas del Gobierno de Trudeau. El primer ministro pregunta por qué está en contra de la medida que ha ido a anunciar, un plan de ayuda para el acceso a salud dental a familias de rentas bajas, y el joven, de manera repentina, suelta: "Estoy bastante seguro de que estoy en contra del aborto".

Tras conseguir finalmente que el estudiante diga que está de acuerdo con el plan de salud dental, Trudeau le pregunta por qué apoya al PPC y ahí el chico empieza a mezclar cosas: "Creo que son sobre todo cristianos y yo estoy en contra de la vacuna obligatoria". De nuevo, otra pregunta del primer ministro: "Si es porque eres principalmente cristiano, ¿entonces no crees que debamos apoyar a los musulmanes?". Y respuesta del joven, que vuelve a sacar el tema del aborto sin dejar de grabar con el móvil a su interlocutor: "Creo que apoyo a todo el mundo y creo que principalmente el aborto libre está en contra del cristianismo".

Entonces, Trudeau, sin dejar de mirar a los ojos al chaval, pasa a la acción. El jefe del Gobierno canadiense primero pregunta si no cree que las mujeres deberían tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La contestación del joven parece más la de un hombre con olor a tapicería vieja y aliento a coñac: "Yo creo que si van acostándose por ahí no deberían tener derecho a abortar".

Trudeau, no es para menos, se sorprende, pero no cesa y cuestiona al joven sobre los casos de mujeres que se han quedado embarazadas tras ser violadas. Ahí ya las ideas del estudiante antiabortista empiezan a desmoronarse. "Se complica la cosa", dice, y ante la insistencia del primer ministro se aventura a comentar: "Es un ejemplo estúpido".

Trudeau le recuerda que es "un ejemplo demasiado común, hay violaciones constantemente y es algo que debemos tomarnos en serio". E insiste: "¿Debería una mujer que ha sido violada tener el derecho de abortar?". Y ante los titubeos del chico, el político no le deja escapar: "Tú no estás a favor de decir que una mujer que ha sido violada debería tener el derecho a decidir no gestar ese bebé".

"Mmm… honestamente, no lo sé", acierta a responder el estudiante. "Parece que necesitas reflexionar un poco más y rezar sobre ello un poco más también", concluye Trudeau. El chaval no olvidará jamás la palmadita en el hombro con el que el primer ministro de Canadá se despidió de él.