Ya contamos el otro día por aquí el mansplaining de libro a una periodista que se marcó Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, cuando la reportera le preguntó por su proyecto de legalizar los regadíos que circundan del Parque Natural de Doñana.

La pregunta de la periodista fue: "Señor Moreno Bonilla, ¿también es mentira que usted le ha dicho a Europa que esto no afecta a un solo metro cuadrado del Parque de Doñana, cuando las aguas proceden del Parque de Doñana?". Moreno Bonilla respondió en un tono chulesco: "Creo que usted no se ha leído el proyecto de ley. ¿Se lo ha leído?". "Sí, me lo he leído", responde ella. "¿Los 25 folios? ¿Qué dice el artículo 5?".

Ante tal contundencia, uno tendería a pensar que Moreno Bonilla tiene razón y punto. Pero no, resulta que no, que Moreno Bonilla no tiene razón. Lo que tiene es otra cosa: un rostro hormigonado. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el texto del proyecto de la Junta de Andalucía para Doñana ni tiene 25 páginas ni tampoco existe el artículo 5. Eso es al menos lo que ha adelantado La Voz del Sur y han replicado otros medios, entre ellos El Intermedio, el programa de La Sexta presentado por Sandra Sabatés y El Gran Wyoming.

Moreno Bonilla se inventa un artículo y un número de folios de la proposición de Ley que pone en riesgo el futuro de Doñana vía: @lavozdelsures https://t.co/puUkfgKkG3 — Juan Torres López (@juantorreslopez) April 23, 2023

Wyoming ha sido muy gráfico y muy gracioso contando la triquiñuela de Moreno Bonilla. Vean

Juanma Moreno Bonilla, además de querer matar al parque de Doñana, es un mal educado, un ignorante y un mentiroso. La proposición de ley de PP y VOX ni tiene 25 folios ni existe el artículo 5.https://t.co/MLOBeaemSs pic.twitter.com/0lIBDvT9IA — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) April 23, 2023

Como bien señala Verónica Fumanal en Twitter, "cuando en todas las tertulias de la mañana, el titular es 'serio aviso de Bruselas a la Junta sobre Doñana', Moreno Bonilla tiene un problema".

Cuando en TODAS las tertulias de la mañana, el titular es "serio aviso de Bruselas a la Junta sobre DOÑANA"… Moreno Bonilla tiene un problema ⚠️el marco ya no es el "ayusero" contra Sánchez sino … ⚔️el desacato de Moreno Bonilla contra la Unión Europea y el TSUE. #ComPol pic.twitter.com/zz2VfCzB9T — Verónica Fumanal (@veronicafumanal) April 25, 2023

Y no sólo Moreno Bonilla. El problema también lo tiene el medioambiente y Doñana y por añadidura todo el país.