"Beep Beep Boom!": la cruel portada del 'New York Post' que banaliza la muerte cuando no es israelí

"Beep Beep Boom!". Nada como un titular para banalizar la barbarie. Apenas tres palabras, una sugerente onomatopeya y una foto a poder ser brutal y ya tienes lo que buscabas: agarrar al lector por la solapa y endilgarle un poquito de relato, de ese relato que deshumaniza la muerte de unos pocos en favor de la propaganda y la agitación.

Vean un ejemplo práctico a cargo del libelo bicentenario New York Post:

Imagine an Iranian newspaper featured the equivalent front page, if Hezbollah had launched the same attacks on Israel.

It would be presented as evidence of Iranian barbarism.

I know it, you know it, we all know it pic.twitter.com/HCoJGBBMga

— Owen Jones (@owenjonesjourno) September 18, 2024