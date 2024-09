Bruselas propone prohibir fumar en las terrazas y se monta el debate: "Se viene tremenda llorera hostelera"

"¡Ya era hora!". Es la expresión más repetida tras conocerse que Bruselas ha propuesto que se prohíba fumar en las terrazas, incluso cigarrillos electrónicos.

No echéis demasiadas campanas al vuelo, porque de momento se trata de una recomendación no vinculante. Forma parte del objetivo de la Comisión Europea de tener una generación libre de tabaco para 2040. Veremos si en España el Gobierno se pone las pilas y lo hace.

Es lo natural. Lo que no entiendo es cómo no se prohibió cuando se prohibió fumar en interiores.

¿Oís eso? Es el murmullo de algunos hosteleros y los de siempre que ya vemos venir. Pondrán el grito en el cielo y anunciarán pérdidas de miles de millones de trillones de euros. Al tiempo.

Veremos qué pasa, pero si nos basamos en la experiencia, nada como una medida sanitaria para que los de siempre empiecen a hablar de comunismo, Venezuela, dictadura, etc. Y eso que, por ejemplo, ya nadie osa discutir lo buena que fue la ley antitabaco de Zapatero, por la que tantos (incluido el PP) clamaron.

De momento, la simple petición de Bruselas ya ha levantado una oleada de reacciones, de los que la aplauden, por un lado, y los que se apuntan la definición egoísta y neoliberal de libertad, esa que consiste en hacer lo que te dé la gana a costa de los demás.

Pues me parece genial. No quiero tragarme el puto humo de los demás

No criticable. ¡Ya era hora!

El humo a mí no me lo eches, que quiero estar LIBRE de humos

Estaría bien, no tenemos por qué tolerar vicios ajenos.

Que no puedas follar en la calle no significa que no puedas follar en tu casa.

