Una revista holandesa publica unas fotos de Juan Carlos I besándose con Bárbara Rey y las redes arden: "Le pagamos las fiestas con impunidad"

Imágenes en las que el emérito, entonces rey, retoza ufano con Bárbara Rey.

Los reyes, por lo general, no hablan mucho, son más de emitir preceptos. A veces también inauguran movidas, cortan lazos y ponen primeras piedras. Lo que no es tan habitual es verles entregados al puro deseo, cegados por la lascivia, como un puñetero plebeyo.

Eso ni es un monarca ni es nada. De hecho ya no lo es. Pero en su día lo fue. Hablamos del rey emérito, también conocido como el campechano, aunque si nos ceñimos a las imágenes publicadas por un medio holandés y al ímpetu amatorio que demuestra, podría pasar a la historia como el fogoso.

El Rey emérito sacará "memorias" para "que no le roben su historia". Cree el ladrón… No contará todo lo robado o cómo le pagamos las fiestas con impunidad y protección. Fotos con Bárbara Rey publicadas por la prensa holandesa. 🔴Ver mi informe👉 https://t.co/hnIcEdSrej pic.twitter.com/VLOP1lJ8Fy — Jesús Cintora (@JesusCintora) September 25, 2024

Clama al cielo, eso sí, que haya tenido que ser una publicación extranjera la que se haya atrevido a evidenciar lo consabido, a saber; que el emérito, además de ser en la actualidad un evasor fiscal en paradero conocido, fue en su día un amante bandido, capaz de entregarse con ardor y desenfreno a la voluptuosidad de una Bárbara Rey en plena Transición (el país, no la vedette).

La publicación coincide en el tiempo con una noticia que a buen seguro revolucionará el papel couché el próximo año. Y es que como publica la revista francesa del corazón Point de Vue, el emérito ha decidido escribir sus memorias para que no le roben "el relato" de su propia historia.

A continuación el literal de sus declaraciones. Un literal que, por cierto, nos permite testear de primera mano la consistencia del rostro hormigonado del emérito: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia".

30 años después por fin aparecen las fotos de Bárbara Rey con el Rey Juan Carlos y las publica una revista holandesa.Fotos que ningún medio español se atrevió a comprar ni publicar porque había y hay que proteger al rey emérito. Pero ahora todos estos medios se hacen eco. pic.twitter.com/MEWbEg0AyQ — Anna Gurguí (@ANNAGURGUI) September 25, 2024

Para acallar el escándalo que estas fotos hubiesen producido en su momento, hubo que emplear dinero público de nuestros impuestos para pagar el silencio de Bárbara Rey. Este era el jefe del Estado. Este es el padre de Felipe VI al que no invita México, no me extraña… pic.twitter.com/y5XVEqmVPm — Caracola 🛰️🟥🟨🟪 🔻⚓🇵🇸 (@carolacaracola5) September 25, 2024

Ha tenido que ser la prensa holandesa la que publique las fotos de Juan Carlos con Bárbara Rey, porque en España se ha pagado millones (pagamos) con dinero público para que no se sepa.

Si no quería se sepa, que estaba en su derecho, que el Borbón lo hubiera pagado de su bolsillo pic.twitter.com/7u2y2I9F6v — Antígona ✊🏼💜😽 (@antigona_g) September 25, 2024

Impune y libertino. Es lo que tiene pertenecer a Borbonia y ser inviolable, que todo lo humano te es ajeno. No en vano siglos de inviolabilidad le contemplan, concretamente desde que un señor, en algún monte perdido de la Historia, tuvo a bien levantar un dedico y esgrimir, providencial, me pido rey.