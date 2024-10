La indignación de un tuitero por lo que le ha pasado al acudir a una consulta médica: "No solo no tenemos pública sino que en la privada nos cobran en negro"

Tremending Publicado el 01 de octubre del 2024

Basta con hacer una búsqueda en las redes sociales con las palabras "lista, espera y médico" para encontrarse con la realidad sanitaria a la que algunos gobernantes condenan a sus ciudadanos mientras que perdonan impuestos a los más pudientes sin siquiera disimular.

El otro día era Ismael Serrano el que relataba que su médico le pidió cita para el oftalmólogo y le dieron fecha para el mes de marzo. Pero ojo porque la cosa es más perversa aún.

El experto en Big Data, analista del Instituto de la Felicidad de Copenhague, escritor (y tuitero), Alejandro Cencerrado, ha denunciado en la red social X que tras verse abocado a ir a una clínica privada por un problema médico de su mujer se ha encontrado con que solo le cobraban en efectivo y sin factura. Blanco y en botella.

Mi mujer tiene el oído taponado desde hace un mes y medio, y en la pública no le dan cita hasta navidad. Hemos ido a la privada y lo que viene te sorprenderá (o no). pic.twitter.com/vblpVgqekU — Alejandro Cencerrado (@AlejandroCence2) September 30, 2024

En el vídeo explica que su mujer tenía un gran dolor en el oído y que le daban cita para diciembre, por lo que decidieron acudir a una clínica privada. Esto es lo que explica que sucedió después: "Al ir a pagar nos dicen que no, que no se puede pagar con tarjeta. Que había que pagar con efectivo y que no nos hacían factura". Su enfado era mayúsculo.

Después ha mostrado la denuncia que ha presentado.

Denunciados, ha sido muy sencillo, todo online. Si alguna vez os pasa, íd a este enlace. A ver si sirve de algo: https://t.co/t72mRJoS3y pic.twitter.com/DnBI3FLqo3 — Alejandro Cencerrado (@AlejandroCence2) October 1, 2024

Los comentarios de otros usuarios relatando casos similares, han salido como setas.

A mi me pasó lo mismo en el oculista, ese día aprendió que los sinpas no se hacen solo en restaurantes. — ElCucaracha (@xCesiox) September 30, 2024

Fácio solución. Negarse a pagar hasta que acepten tarjeta y factura. A ver si tienen huevos de denunciar. — Héctor Alonso 💻 (@hdelosrios2) September 30, 2024

Hace unos meses necesitaba ponerme un inyectable y x problemas de horario, fuí a una clínica privada a ponérmela, al ir a pagar con tarjeta me dijeron q no podía, q tenía q ser en efectivo, así q debe ser el " modus " operandi,

No tienen vergüenza. — Maria S. (@lyuva26) September 30, 2024

👆🏻👆🏻👆🏻 — Alejandro Cencerrado (@AlejandroCence2) October 1, 2024

"Estamos aquí todos pagando nuestro IVA, nuestro IRPF y la privada, que es la que se nutre de que la pública no vaya bien, cobrando en negro y Hacienda ni se le ve ni se le espera. Impresionante esto", comenta indignado. Los comentarios coinciden en que en estos casos lo mejor es hacer una denuncia.