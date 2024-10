'La Revuelta' ironiza con la polémica por los chistes de drogas: "No se corta nada", "nos hemos pasado de la raya", "no sabemos por dónde van los tiros"

Tremending Publicado el 01 de octubre del 2024

Tras las primeras semanas de salseo mediático con la batalla de audiencias entre La Revuelta de David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos, en las que el nuevo programa de TVE ha ganado casi siempre en el horario de estricta competencia, ahora se impone la normalidad. Motos, con sus hormigas, su Tamara Falcó y sus experimentos, y Broncano con su bombo, su Grison y sus preguntas clásicas.

En el caso de La Revuelta, con una adaptación a la televisión pública pero sin renunciar a su ADN irreverente.

Precisamente este domingo, Ricardo Castella, director y productor ejecutivo del programa de Broncano, estuvo en RTVE Responde hablando sobre algunas críticas, como los chistes sobre drogas y la poca presencia de mujeres en el espacio. Sobre la segunda cuestión, el humorista reconoció: "Estamos en ello desde que empezamos a hacer el programa. Es una pelea de la comedia en general".

Sobre los chistes, que en realidad son juegos de palabras y dobles sentidos, bromeó diciendo que están "intentando sujetar" a Grison y explicó que se dejan las "bromas elípticas" y se quitan las que pudieran tener una lectura equivocada, aunque recordó para los despistados que son "juegos de palabras, que no es exactamente una incitación al consumo".

Este lunes, por si quedaba poco claro, Grison volvió a ironizar con ello una vez más.

"Claro, como ya no podemos hacer chistes de lo otro… ¿Has visto las noticias esas? Que yo entiendo que nos hemos pasado de la raya…", bromeó. Y continuó: "Hay veces que no sabemos por dónde van los tiros […] pero eso es harina de otro costal […] Yo no meto la nariz donde no me llaman […] a caballo regalado, ya sabes…".

Después el propio Broncano sentenció: "Algo se ha traspapelado internamente pero, vamos, que no nos ha regañado nadie de Televisión Española, estamos muy contentos de estar aquí".

Qué grandes!! 🤣🤣🤣 — Veronyze (@veronyze) September 30, 2024

Es que la gente monta un pollo por cualquier cosa. — Mensaje Cifrado (@MensajeCifrad0) September 30, 2024

Grison es el padre de la revuelta 🤣🤣🤣🤣🤣 no le ha quedado palabra sin doble sentido que decir en un minuto y medio 🤣🤣se ha reído de todas las criticas — ronda (@rondatenllado) September 30, 2024

Sois muy punkies, jaja.

Me parto. Más transgresores imposible. Acabo de retomar la tv gracias a vosotros. No veía ni las noticias. — @montaplex (@montaplex) October 1, 2024

En fin, mucha polémica con el fichaje de RTVE que llegó incluso antes que el propio programa, con sectores de la derecha malmetiendo como si el sueldo de Broncano se fuese a sacar del presupuesto de los hospitales. Para entender lo absurdo, nada mejor que las palabras de Miguel Maldonado en las que también desmonta una noticia de El Mundo.