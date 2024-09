"Si tu vida es una mierda…": el troleo viral de Ignatius Farray a 'El Hormiguero' de Pablo Motos y su "semana histórica"

Dos imágens de archivo de Pablo Motos e Ignatius Farray.- ISABEL INFANTES (EUROPA PRESS) / CHRISTIAN GONZÁLEZ

Tremending Publicado el 16 de septiembre del 2024

El que no se consuela es porque no quiere. Y si no, que se lo digan a Pablo Motos y El Hormiguero que el pasado viernes celebraron la "mejor semana histórica" de su espacio cuando han sido superados en audiencia por primera vez en varias emisiones por un programa recién llegado, aún habiendo tenido que quitar las pausas publicitarias.

Hablamos de la pugna televisiva entre el espacio de Motos y La Revuelta de David Broncano, que acabó con el programa de TVE superándoles en audiencia en dos de las emisiones (parece que van como motos).

Muchas cosas se han dicho y mucha gente ha hablado, pero faltaba alguien. El sensei de la commedia y el rikiti show, Ignatius Farray, ha dejado una reflexión que va a escocer a más de una hormiga.

Si tu vida es una mierda, recuerda que El Hormiguero está diciendo que esta ha sido la mejor semana de su historia. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) September 13, 2024

Si eres un padre separado tinerfeño miope, alcohólico y adicto a la pornografía, que se gana la vida chupando pezones, recuerda que El Hormiguero está diciendo que esta ha sido la mejor semana de su historia. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) September 13, 2024

"Si tu vida es una mierda, recuerda que El Hormiguero está diciendo que esta ha sido la mejor semana de su historia", aseguró Farray en un tuit publicado este viernes. Su mensaje ha registrado más de 18.000 'me gusta' y más de 500 reacciones.

La mejor semana de vuestra historia pic.twitter.com/bRzdvInQ2y — Hugo Rosales (@ccorleone) September 13, 2024

"La mejor semana histórica del Hormiguero". pic.twitter.com/Yd82nz1Zze — o Ramón de Faxarda 🐗 (@RamonDeFaxarda) September 16, 2024

La de Ignatius no ha sido la única reflexión a este respecto, la verdad.

pic.twitter.com/VoElyTaGij — THe GHoST oF iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@iSaBeLIiFaKe1) September 13, 2024

No lidera por que no quieren. 😂😂 — Ed (@trufimongy) September 13, 2024

-Padre, esta ha sido la mejor semana de nuestra historia-, le dijo el hijo al padre. — Alex López (@2Alicante) September 13, 2024

Aquí el problema está, en qué han pasado de hacer un programa de entretenimiento, que te puede gustar o no, a un panfleto político. Para política ya bastante tenemos con los telediarios, prensa, programas de tertulia, etc.. Entendido que los programas de entretenimiento están — Ascension Montes Granados (@MontesAscension) September 13, 2024

Lo mejor es que La Revuelta no está haciendo absolutamente nada por conseguir audiencia — Bl4qkBohemian (@Bl4qkBohemian) September 15, 2024

Si será buena que han quitado hasta la publicidad — M.T. (@osito_melon) September 13, 2024

Te van a llamar al teléfono. — Radical Moderado🌏 (@RadicalModerad2) September 14, 2024

La batalla entre Motos y Broncano ha provocado que haya regresado el interés generalizado por los datos de audiencia de la televisión en plena era de Twitch, Youtube o Netflix. Poca gente ha quedado al margen y han brotado los comentarios de nombres como Jordi Évole o Ibai Llanos.