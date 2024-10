El zasca antológico de Jokin Castellón que desmonta el bulo 'cornudo' de Roma Gallardo

Jokin Castellón, presentador del programa ‘Conspiranoicos’. / laSexta

Tremending Publicado el 04 de octubre del 2024

Jokin Castellón, presentador de Conspiranoicos, el nuevo programa de laSexta dedicado a desmontar bulos, dejó en evidencia este miércoles a Roma Gallardo. El youtuber lo había acusado de criticarlo porque "es un cornudo y me tiene rabia". Sin embargo, el zasca que recibió es antológico.

Roma Gallardo se inventa una historia protagonizada por el presentador. ​​"Hace un tiempo, una mujer le fue infiel a su pareja conmigo. Yo no sabía que tenía pareja por aquel entonces y resulta que esa persona va a hacer un programa en laSexta y que me va a sacar a mí para contar muchas mentiras".

"A sabiendas de que no son verdad esas cosas, la propia gente de ese programa se lo alertó, su propia ex se lo dijo —yo tengo la conversación— y esta persona dijo literalmente 'que se joda'. El público quiere carnaza, así lo dijo, y es fácil meter a esos en el mismo saco", añadió el youtuber.

Sin embargo, durante la emisión del programa, Jokin Castellón no tardó en desmontar el bulo: "Roma Gallardo habla de una conversación. Si existe, sácala, es el momento. No hay miedo. Porque esa conversación no existe. Es otra mentira".

A continuación, el presentador de Conspiranoicos comenta: "Y a lo otro, lo de mi novia: un matiz, un detalle. Dices que te acostaste con ella mientras estaba conmigo".

Entonces, pide a su equipo que acerquen la cámara y señala su muñeca, que luce una pulsera arcoíris, que representa el orgullo LGTBI+.

Roma Gallardo ya está tardando en cerrar sus cuentas en redes sociales, cambiarse de nombre, teñirse el pelo, comprarse un pasaporte falso e irse de España. Qué bochorno#ConspiranoicosL6 pic.twitter.com/UxaugfRTHX — Christian Pérez (@christianperez) October 3, 2024

La reacción de los usuarios de la red social X fue inmediata.

Estoy llorando. Roma Gallardo y el neonazi de Desokupa afirman que Roma se habia follado a la mujer del presentador y resulta que el presentador es gay. jajdjsjajdjsjsjajaj pic.twitter.com/1N2SETbFHX — Alex_politics (@comuflauta) October 4, 2024

Absoluto bochorno. Es difícil describir de otra manera lo ocurrido con el polémico youtuber Roma Gallardo, quien intentó crear un bulo sobre el periodista Joaquín Castellón afirmando que le atacaban por un "ataque de cuernos" del propio Castellón y mofándose de que se había… pic.twitter.com/7Xn9QJRXDz — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) October 4, 2024

No os lo vais a creer. El cuenta bulos de Roma Gallardo dice que se ha acostado con la mujer de @j_castellon. Resulta que es gay.

Como esto todo, de estos vende humos.

Habría que averiguar quienes financian a esta gentuza. pic.twitter.com/GPc7nsohDl — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) October 4, 2024

No hizo falta que Jokin Castellón dijese nada más para dejar en evidencia a Roma Gallardo. Un gesto vale más que mil palabras.