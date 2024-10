El descacharrante mega-hilo de memes con la foto de Elon Musk en un mitin con Donald Trump

Tremending Publicado el 07 de octubre del 2024

Elon Musk ya hace mucho que se quitó la careta. El hombre más rico del mundo, hecho a sí mismo (con un poco de ayuda de la mina de esmeraldas de su padre), lleva un año empeñado en cargarse Twitter y ahora ya está haciendo directamente campaña por Donald Trump cuando predicaba la neutralidad.

"Para que Twitter recupere su reputación, tiene que volver a ser políticamente neutral. Eso significa molestar a la izquierda y a la derecha por igual". Elon Musk, abril de 2022. pic.twitter.com/TQaHXZWpsQ — Principia Marsupia (@pmarsupia) October 6, 2024

Y es todo tan loco que parece que hay americanos sin seguro médico que sienten que estos superricos les representan en algo. La mente humana es maravillosa.

Este sábado Musk se subió al escenario con el candidato republicano, en el mismo lugar en el que este sufrió un atentado en julio. Allí ambos no dudaron en intentar sacar rédito de este oscuro episodio y el propio dueño de X (Twitter) se animó a lanzar bulos como si no hubiera un mañana. Aseguró que los demócratas quieren acabar con la libertad de expresión y arrebatar a los estadounidenses el derecho al voto y que si Trump no gana se acabará la democracia en EEUU.

También dejó imágenes surrealistas, dando saltos como un groupie. Unas fotos que no han pasado desapercibidas para el programa de TV3 Alguna pregunta més?, ni para muchos tuiteros que la han transformado en un río de memes.

posant a l'Elon Musk amb el Photoshop a llocs aleatoris fins que me'n cansi (accepto suggeriments) pic.twitter.com/yC4aOYYGvF — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

moments abans de ser xuclat per una tassa del vàter pic.twitter.com/fjzpSE8xne — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

caient pel barranc del "Sa matao' Paco" pic.twitter.com/UGseKrwy5O — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

damunt d'un os cavalcat per Vladimir Putin 🐻 pic.twitter.com/OjLLEDyNpm — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

ballant hardcore amb el noi del "pim pam toma lacasitos" pic.twitter.com/snmKGVyHyv — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

el duet més icònic des dels tyets pic.twitter.com/3sjggL2DEK — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

o sigui que AIXÍ és com en Puigdemont va marxar cap a Bèlgica 🤔 pic.twitter.com/NdwV3DCHaP — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

brutals els 3 penals que va aturar ahir pic.twitter.com/aeXntobjwa — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 7, 2024

Pues no pinta muy bien el remake de "Regreso al Futuro 2"!!! pic.twitter.com/Ra2fbmDExl — Roberto Martín (@robbhaifisch) October 6, 2024

¡MUÑECOS HINCHABLES QUE BAILAN Y SLAUDAN COMO IDIOTAS! pic.twitter.com/lVMScjTGcT — Rimanegra (@Rimanegra_) October 6, 2024

– Trump, Trump, Trump

– No me jodas. Así no, eh? pic.twitter.com/8dWqLop9HV — Braulio (@Brantifasco) October 6, 2024

Que tenen en comú aquest parell? pic.twitter.com/FX6SdKgaRG — xavi 🌟 (@xavi_tapi) October 7, 2024

Cuando el pajarito azul de Twitter se encontró con el dueño de X pic.twitter.com/Qv4CpKXbMn — 🦇 Bat-iburrillo🃏 (@Bat_iburrillo) October 6, 2024

Nada mejor que recordar el mensaje de la banda mexicana que hace unos días retiró su tema con Nicky Jam por su apoyo a Trump y lanzó el mensaje: "Maná no trabaja con racistas". Los aplausos a su mensaje aún se escuchan en la red del ultrarrico que quiere engañar a los currantes estadounidenses para que gane su amigo megarrico.