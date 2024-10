Inquietud con la frase del portavoz del PP que parece salida de 'El Padrino': "Para Tellado, escrúpulos es un nombre griego"

No es una escena de El Padrino, aunque suene a amenaza o a tambores de guerra: "Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del Gobierno, acabar con este Gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance".

Las declaraciones completas del látigo del PP (y portavoz del partido en el Congreso) no tienen desperdicio.

"Y si los medios son judiciales, también lo vamos a hacer. Y si lo podemos hacer desde el ámbito parlamentario, lo vamos a hacer".

Miguel Tellado no se corta y echa el resto: "Creo que este es un mal Gobierno, no solo por las políticas que desarrolla, sino porque creemos que Sánchez es una amenaza para la democracia en España y nuestra obligación es echarlo lo más pronto posible".

Lo dijo en los micrófonos de esRadio, ante Federico Jiménez Losantos. Y, lógicamente, provocó numerosas reacciones en la red social X.

Hombre Tellado, a mi entender vuestra obligación es servir a los españoles y no acabar con el gobierno. Precisamente por esa ambición desmedida y equivocada que provoca miedo, hace que no ganéis las elecciones y no gobernéis.

— _Pedro Campillo Antón _ (@PCA2R) October 17, 2024