"Alberto González Amador alias 'desgraveitor'": los tejemanejes de Ayuso y su novio explicados con tuits y memes

Una presidenta a la que le gustan la fruta y los atascos. Su novio, que se pirra por los Maserati, los Rolex y las pelucas, intentando desgravarse un saxofón. Un jefe de gabinete que hace unos años fue detenido por conducir ebrio y chocarse contra tres vehículos, ahora amenazando a periodistas y poniendo la expresión "pá'lante" en cada tuit. Y el presidente del partido siendo ninguneado día tras día mientras intenta mantener la dignidad. ¿No digan que semejante guión no daría para una película muy loca? Como mínimo para una historieta de Mortadelo y Filemón.

En otras palabras, siguen apareciendo detalles de los tejemanejes del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este martes conocimos que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña e investigado por delitos fiscales y falsedad documental, trató de desgravarse un saxofón, pelotas de pádel, hilo dental, un Rolex, pasta dentífrica, colutorio, desodorante o champú como gastos de empresa.

Y ahora, este miércoles se ha publicado que Alberto Gonzalez intentó desgravarse también gastos de sus vacaciones con Isabel Díaz Ayuso. En concreto presentó facturas de un viaje a Zagreb a nombre de Maxwell Cremona para reducir su declaración de beneficios ante Hacienda, según ha informado la Cadena Ser.

No preocuparse, en el fondo todos sabemos que al final se hará justicia con todo ello.

Además este medio también ha informado de que Ayuso reservó con cargo al erario público la sala de autoridades del Aeropuerto de Barajas para los vuelos de salida y llegada de su viaje privado y vacacional.

Mucha información muy loca ante la que los tuiteros no han querido quedarse callados. Así lo han resumido todo.

Es salir noticia nueva del novio de Ayuso y no hay una que no defraude

El Particular ya no es tan Particular. pic.twitter.com/gT4sDqApwK

— Bulldog Punk (@bulldog_punk) October 23, 2024