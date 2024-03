El jefe de gabinete de Ayuso amenaza a 'elDiario.es' con su cierre: "Os vamos a triturar"

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado este martes a elDiario.es con el cierre del periódico tras la publicación de dos informaciones sobre los negocios de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador: un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y el presunto cobro de dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.

Tras la publicación de la segunda noticia, en la noche del pasado martes, Miguel Ángel Rodríguez escribió por Whatsapp a una periodista que no firmaba las revelaciones y le dijo: "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den". Cuando ella le preguntó si era una amenaza, el jefe de gabinete de Ayuso respondió: "Es un anuncio". Un día antes, cuando los redactores de elDiario.es le hicieron varias preguntas sobre el caso, se limitó a responder: "Vosotros veréis".

"Al día siguiente, después de publicar la segunda información, Miguel Ángel Rodríguez se dirigió a otra periodista que no había hablado con él de este tema para insultar, increpar y amenazar no solo a ella, sino al resto de periodistas que trabajamos en elDiario.es", explica el director del periódico, Ignacio Escolar. "No han sido malos modos, sino una amenaza directa, seria e inequívoca, amenazando con el cierre de un medio de comunicación", añade Escolar, cuyo diario estudia la vía más adecuada para emprender acciones legales.

El director del periódico recuerda que anteriormente ya había actuado "de manera similar" con otros compañeros. "Independientemente de que pueda tener una responsabilidad judicial, esto es intolerable. Insisto, el mensaje es inequívoco. Hay un plural ["Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den", amenazó Miguel Ángel Rodríguez], y ese plural son los periodistas de elDiario.es. Y a quien quiere cerrar es evidente: a elDiario.es".



Ignacio Escolar recuerda que, desde el primer momento, intentaron plantearle varias preguntas a varios miembros del equipo de Ayuso y al jefe de gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Esas preguntas han sido detalladas este sábado en El boletín del director, su carta semanal a los socios. "No recibimos ninguna respuesta, solo una advertencia: Vosotros veréis", asegura a Público.

"La dirección del periódico, tras haber certificado ante notario el contenido de los mensajes [de Whatsapp], el número de teléfono desde el que se enviaron, la fecha y la hora, estudia acciones legales para defenderse de las coacciones y amenazas vertidas por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso", informa este sábado elDiario.es.

En el artículo, el periódico señala que, después de "tres días desde los insultos y amenazas", ni Miguel Ángel Rodríguez ni ningún otro miembro del gabinete de Ayuso "se han puesto en contacto con elDiario.es ni con su periodista para pedir perdón o disculparse".

Este periódico ha intentado contactar con Miguel Ángel Rodríguez, pero no ha sido posible hablar con él. Más Madrid ha exigido el cese inmediato del jefe del gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Manuela Bergerot, su portavoz en la Asamblea, ha definido "de matón de patio de colegio" su actitud y ha considerado que su comportamiento "es absolutamente inaceptable e indigno de alguien que ocupa un cargo de ese nivel".