Críticas a 'El Mundo' por mostrar a afectados por la DANA cogiendo agua y alimentos y llamarlo "saqueo": "Lo que da vergüenza es vuestro post"

Tremending Publicado el 01 de noviembre del 2024

Ya son más de 200 las muertes confirmadas por el paso de la DANA en València, pero la tragedia no ha acabado. Miles de personas siguen aisladas sin luz, agua y alimentos mientras muchos se preguntan dónde está la ayuda o por qué no se movilizan todos los recursos, incluidos los del Ejército a gran escala.

Entre tanto, la solidaridad y la heroicidad de muchas valencianas y muchos valencianos está jugando un importante papel. Ante la falta de recursos, los testimonios hablan de ayuda entre vecinos y, por supuesto, de buscar comida y bebida como se puede.

Sin embargo, parece que lo que es lógico para muchos no lo es tanto para otros. En las últimas horas, el diario El Mundo ha publicado un tuit en el que habla de "la imagen de la vergüenza" y se describen "escenas de saqueos en las zonas comerciales más afectadas por la DANA". Sin embargo, acompañan esas palabras con un vídeo en el que se ve a personas entrar en supermercados destrozados y anegados por el agua y el barro para llevarse bebida y alimentos que, claramente, ya no se van a poder vender. Por supuesto, no falta la musiquita intensa presente en todo buen despropósito periodístico.

La imagen de la vergüenza En medio del horror, empiezan a circular escenas de saqueos en las zonas comerciales más afectadas por la DANA pic.twitter.com/fqrOMHW3LI — EL MUNDO (@elmundoes) October 31, 2024

Se están llevando comida y agua. Me parece lógico. — Héctor Alonso 💻 (@hdelosrios2) October 31, 2024

Evidentemente, entrar a un comercio o a una casa a llevarse objetos de valor aprovechando el caos no es lo mismo que entrar a un supermercado a recoger botellas de agua o alimentos en una situación extrema, cuando tu familia y tus vecinos llevan dos o tres días aislados. Estas son algunas de las críticas que muchos han hecho al tuit. A pesar de ellas, el medio ha mantenido la publicación.

Vamos, es que es de coña. Que me dices que algún tontopolla se robe una tele, pues vale, pero en estos videos se ve gente cogiendo víveres que, encima, si no los usan ahora se van a desechar. — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) November 1, 2024

Qué fuerte, sobre todo el último, que saquea 2 packs de agua. Qué desfachatez… — Jonh mamón (@Jonh_mamon) October 31, 2024

¿Se os ha estropeado la máquina de pixelar? — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) October 31, 2024

Lo único que da vergüenza aquí es vuestro post — Anaïs López (@anaislopez23) October 31, 2024

no si quieres se esperan a que llegue la cajera en piragua a cobrarle por la comida y el agua que necesitan para sobrevivir https://t.co/cQnwA6BfDe — clara (@clareta___) October 31, 2024

Mi ex mujer es de Paiporta.

Estan sin agua, sin luz y los supermercados estan hechos una autentica MIERDA (adjunto foto).

Me dijo que estaban repartiendo la comida los propios supermercados Dejemos de decir memeces y pongamos el foco en los tontolabas que pillan agua en exceso https://t.co/TKenoAkcEj pic.twitter.com/nH0B31NMA7 — Gonflix (@Gonzov83) October 31, 2024

Saqueo es ir a llevarse joyas, no lo es ir a por algo que comer y beber. — Almudena La Machirula Plutoniana.🔨 (@OSilenciosa) October 31, 2024

Artículo 20.5 del Código Penal. Están exentos de responsabilidad criminal. https://t.co/Tg7XGCEY0J pic.twitter.com/5uAKuvCCwP — Pedro Luis López ☆🍋 (@estrateglobal) November 1, 2024

Víctimas de una DANA terrorífica, sin agua y sin electricidad en sus casas. Personas que han podido perderlo todo y que están intentando sobrevivir recogiendo comida entre el barro y tenéis los huevazos de llamarles saqueadores. https://t.co/u9MmVvnLme — Moe de Triana (@moedetriana) October 31, 2024

La vergüenza: entrar a unos grandes almacenes propiedad de alguna sociedad anónima holandesa y coger comida llena de fango que habría terminado siendo clasificada como mercancía defectuosa en la basura o "donada" al Banco de Alimentos. Periodistas mercenarios. https://t.co/Tis1R5mscg — Lavín 𓂆 (@laviincompae) October 31, 2024

En medio de una tragedia sin precedentes los medios de comunicación se dedican a decirnos que la propiedad privada es más importante que el derecho a la vida. https://t.co/g5dku4mSAi — Alex Sanchis ✌🏻🇵🇸✌🏻 (@AlexSanchis_) October 31, 2024

Tienen cojones de decir que estan robando y poner a la vez imágenes de montañas de productos embarrados en el suelo. https://t.co/FTfebPYee8 — Esnifa harina (@marina_o7) November 1, 2024

saquear es robar cosas sin importancia, no sobrevivir buscando que pueden llevarse a la boca para alimentarse e hidratarse. dais asco y vergüenza https://t.co/zmnfu8D1hz — ۞ (@gmz1312) November 1, 2024

Entre tanto, en el mundo real, miles de personas se desplazan a pie desde València para ayudar a las víctimas de la DANA ante un operativo a todas luces insuficiente. Los medios desplegados en los municipios más afectados no son capaces de llegar a todos los puntos, por lo que una oleada de solidaridad se desplaza a pie con comida, agua y herramientas para colaborar en las labores de rescate.