"Si necesita ayuda que la pida": la frase que Sánchez no dijo tras la DANA y que la derecha está utilizando para atacar al Gobierno

Pedro Sánchez, durante la declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, este sábado.- FERNANDO CALVO (EFE)

Tremending Publicado el 04 de noviembre del 2024

"Si necesita ayuda que la pida": es la nueva frase de moda en la fachosfera, tras otras con tirón en el pasado como "que te vote Txapote" o "me gusta la fruta". Como en los anteriores casos, tiene un origen tramposo y demuestra una clara falta de escrúpulos.

El tristemente famoso "Que te vote Txapote" se popularizó por la diatriba de un enajenado que apareció en televisión, y que también amenazó con matar a unos periodistas, y se utilizó pese a las peticiones de víctimas de ETA. El lema de "Me gusta la fruta", por su parte, llevó a adultos a regodearse ufanos por la triquiñuela infantil de Ayuso para llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno.

En este caso la frase ha nacido tras tergiversar unas palabras de Sánchez, para atacar al Gobierno aprovechando una tragedia que suma más de 200 muertos.

La derecha: Si necesita más recursos que los pida. Lo realidad: El gobierno está listo para ayudar. Si necesita más recursos que los pida. No hace falta priorizar. Se prioriza cuando faltan medios y no es el caso. Si necesita más recursos se los suministraremos inmediatamente. pic.twitter.com/WqiEgiaXoE — Toño Abad 🏳️‍🌈 (@antonioabadg) November 3, 2024

"El Gobierno central está listo para ayudar, si necesitan más recursos que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros, ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso. No tiene que pasar", aseguró Sánchez este sábado. Sus palabras explicitaban la disposición del Gobierno y recordaban también que es la Generalitat valenciana la que tiene que solicitar los recursos al ostentar el mando en la gestión tras la catástrofe.

Por si hay dudas sobre esto, aquí están las palabras de la directora general de Protección Civil y Emergencias, o el propio Mazón asumiendo que es así.

Para los que culpan a @sanchezcastejon aqui en la #LaHoraDana lo explican muy claro pic.twitter.com/2ajLa1W5vE — Nᴀᴠᴀʀʀᴏ🧸🩵 (@navarro___0) November 3, 2024

Si el mismo Mazón reconoce que pedir ayuda depende de el, ¿que no entendéis el resto?pic.twitter.com/Lmf83f3VQ2 — 🔻Malamente®🔻 (@MalaMalamente) November 2, 2024

Pese a ello, no faltan los que están cambiando la textualidad y el contexto de las palabras de Sánchez para vender una frase adulterada que denota una arrogancia que no está en las declaraciones. Algunos medios y periodistas también han difundido la frase alterada cambiando "recursos" por "ayuda", un cambió que parece sutil pero no lo es.

Calado el discurso, en las redes no han faltado los que incluso están utilizando la frase para mofarse de la agresión sufrida por Sánchez este sábado, durante la visita a la zona con los reyes y Mazón.

Sánchez no dijo: "Si quiere ayuda, que la pida" Dijo: "Hay que olvidar nuestras diferencias y poner a un lado las ideologías y las discrepancias para actuar como un solo país unido. Si necesita más recursos, que los pida" Pero el relato…ay el relato… — CristianBilbao (@CristianBilba12) November 4, 2024

Lo de por qué el gobierno central no decreta el estado de alarma pic.twitter.com/2LYkxYKRg2 — David Pareja (@SoyDavidPareja) November 3, 2024

Acreditado en el Congreso de los Diputados https://t.co/JvVGebOdiF — Alberto Martinez (@Almarbar1372) November 3, 2024

Pedro Sánchez no dijo en ningún momento "si necesita ayuda que la pida" y menos en plan "ya se apañarán" y todo aquel que lo afirme es un retrasao mental sociópata. Fin del tema. https://t.co/oQZOA4pvbN — Ester Katty Anna 🐁 (@EsterKattyAnna) November 4, 2024

Las derechas se han lanzado muy rápido a por el relato. En medio de la indignación legítima de la gente por la gestión de la alerta y después de la respuesta a la catástrofe, los agitadores ultras han salido a pescar en río revuelto. Alvise, Negre, Ndongo, Desokupa, Revuelta… así está siendo la excursión de ultras a València aprovechando la tragedia para atacar al Gobierno.