El Gran Wyoming da en la diana con su reflexión sobre la mentira y la manipulación: "Todos los bulos van en la misma dirección"

"Todos los bulos van en la misma dirección. Toda la manipulación y todas las mentiras la ejercen los mismos. Siempre los mismos. Yo no he visto bulos contra Aznar". Así resume el Gran Wyoming lo de los bulos en un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas. Forma parte de su intervención en un coloquio por el 25 aniversario de la Asociación de Periodistas de Madrid, junto a Silvia Intxaurrondo entre otros.

Precisamente, la presentadora de La Hora de la 1, dejó antes otra interesante reflexión: "El bulo no es un fenómeno, es un producto de una estrategia de manipulación de la opinión pública con fines políticos y económicos".

En su turno, el Gran Wyoming defendió que los bulos son asimétricos.

Los bulos no son ni de izquierdas ni de derechas, son de extrema derecha y siempre van en la misma dirección.

"¿Por qué se puede decir esto de Zapatero o de Fulano, o de la hija de Mengano, y no se puede decir sobre la hija de Rajoy o de la hija de Aznar? Porque son los mismos. Y los que van a juzgar eso también", resumió el presentador de El Intermedio.

Después recordó cómo algunos hasta admiten sus prioridades a las claras: "Como muy bien dijo el portavoz del PP, 'nuestra primera misión es derrocar al Gobierno'. No están ni para hacer oposición ni por el bienestar de los ciudadanos. Están por algo que no han ganado en las urnas. Son lo mismo, desde el mismo sitio y disparando al mismo sitio". Y añadió: "¿Se puede hacer una recopilación de bulos serios y graves en el otro lado que atenten contra la gente de la derecha o la extrema derecha… No existen".

Otro que la semana pasada dio en el blanco hablando de bulos fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. En un discurso en el Congreso, aseguró: "La derecha y la ultraderecha tienen una cosa muy clara. Y es que hay un poder hoy día más poderoso que el poder Ejecutivo, que el poder Legislativo o que el poder Judicial. Es el poder digital […] y es tan poderoso que una catástrofe como esta […] se ha convertido en una especie de 15M facha".