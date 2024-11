La reflexión del tuitero Bender sobre las dudas y los avatares del cambio a Bluesky: "Al final compensa"

Bender el que Ofende ya era uno de los clásicos del Twitter español antes de que Elon Musk pusiera sus garras sobre esta red social, cambiase su nombre por un críptico X, impusiera el espantoso fondo negro y por el camino lo utilizara para otras cositas. Este tuitero lleva desde 2017 repartiendo gratis memes y chistes, con el único rédito de saber que llegan a la gente.

Ahora, tras los despropósitos de Musk en la red, coronados con su influencia en las elecciones de EEUU, muchos han decidido migrar a la red Bluesky seducidos por su sistema de bloqueo de indeseables y su base de red descentralizada (bueno, y también porque no está detrás el de la mina de esmeraldas, claro).

Sin embargo, tras años acostumbrados a la red del pajarito surgen muchas dudas ¿Cómo seguir a otra gente? ¿Cómo se bloquea a los trols? Además, tuiteros con decenas de miles de seguidores se enfrentan al abismo de un perfil con cero seguidores.

Ahora Bender ha resumido algunas de sus impresiones tras los primeros días en esta red que seguro que pueden responder a las dudas de otros.

No sé si soy un "tuitstar", pero sí tengo una cuenta con bastantes seguidores allí y hay una cosa que he vivido en la última semana, que estoy seguro de que ha pasado a mucha gente con cuentas grandes y que quiero contaros.

Vale, no son los 75.000 seguidores de Twitter, pero oye, 2000 no está nada mal.

Entonces te das cuenta de que realmente no has empezado de cero.

Y no, no voy a cerrar la cuenta de Twitter. No voy a tirar el "esfuerzo" de muchos años a la basura.

El hilo se ha convertido en un improvisado foro donde muchos están compartiendo sus impresiones tras sus primeras horas en Bluesky.

Me pasa igual que a ti pero en menor escala evidentemente (en Twitter tengo algo más de 10k seguidores)

Yo no tenía ni 100 seguidores, pero si te consuela .. soy un boomer de mudanza !! No puede ser mucho mejor que lo tuyo🤣🤣🤣 ánimo, verás que poco a poco , vas creciendo, yo en X no te seguía .. no es mucho, pero ahí está ! — Merchinaladecuentame (@merchina73.bsky.social) 18 de noviembre de 2024, 0:24

Yo no veo necesidad de cerrar la cuenta de X. De pronto Musk cuando vea que no le sirve para nada la vuelve a vender y la retoma alguien con otra visión.. tipo los creadores de Bluesky por ejemplo… nunca se sabe. Lo que yo no haré será seguir publicando allí mientras eso sea de Musk — Fernando (@fernandomarcet.bsky.social) 18 de noviembre de 2024, 13:22

Pues para los que tenemos pocos seguidores es más fácil, estoy en Twitter desde 2009 y me lo he pasado muy bien, pero cuenta que veo aquí la sigo y la dejo de seguir en Twitter. Así hasta que ya solo queden muy pocas y no me de cosa cerrarla. — Iñigo Montoya (@montoya2.bsky.social) 17 de noviembre de 2024, 23:17

Antes con unos simples buenos días tenías cientos de likes. Ahora 10 como mucho.

Ojo, me dan igual personalmente los likes, pero me jode cómo ha cambiado la app

— Maestroll🔹 (@maestroll.bsky.social) 17 de noviembre de 2024, 17:14