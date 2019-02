Este invierno las temperaturas están siendo bastante altas tanto en la península como en los archipiélagos, lo que nos acerca a los meses primaverales y a la ansiada Semana Santa, periodo el cual muchas personas aprovechan para coger unos días libres e irse de vacaciones. Dependiendo de los gustos de cada uno, se puede elegir entre playa, montaña o ciudad, aunque lo importante como hemos empezado diciendo es la temperatura del lugar, ya que a nadie le apetece hacer turismo mientras está lloviendo.

Ibiza, en el Top 5 de los mejores lugares españoles para alquilar un barco

Lo más recomendable en este periodo del año es apostar a lo seguro, es decir, las islas, puesto que en la península el tiempo siempre suele jugar malas pasadas durante Semana Santa y no hablamos solo del norte, lugar que todos suelen asociar con las lluvias. Además, yendo a una isla existe la posibilidad de visitar varias y, por tanto, tachar más lugares de nuestra lista enriqueciéndonos más y mejor culturalmente hablando. El alquiler barcos Ibiza permite visitar hacer nautismo en velero o en catamarán en la isla durante las vacaciones o un fin de semana. Será un viaje inolvidable en barco o lanchas neumáticas que permitirá visitar calas tanto de Ibiza y la pequeña isla de Espalmador perteneciente a la primera como de Mallorca, Minorca o Formentera. Estas embarcaciones se pueden alquilar con patrón o sin éste, dependiendo de si la persona que lo alquile dispone de licencia de navegación.

El alquiler velero Ibiza tiene las ventajas de conocer la zona de navegación de las islas, es decir, las zonas protegidas, las losas que no se ven, las zonas de corrientes, calados, etc. El alquiler catamarán Ibiza también da la posibilidad de estar con tus amigos de fiesta en la playa. En caso de que el alquiler barcos sea con patrón, se suma la ventaja de que éste conoce perfectamente la zona y puede informar de cuáles son las mejores calas o los mejores chiringuitos según el día de la semana. Conocer esta información será muy práctico en caso de que se levante mucho viento, por ejemplo, ya que el patrón podrá llevar la embarcación a una cala más resguardada. Éste también nos dirá cuál es el mejor restaurante para ir en caso de que el que tuvierais pensado esté muy saturado. Además, el patrón conocerá el barco mejor que cualquier otra persona, lo que será mucho más seguro al hacer maniobras o reaccionar ante cualquier imprevisto. Otra de las ventajas es que estará siempre disponible para recoger a sus huéspedes de cualquier lugar a la hora que sea. Él siempre estará pendiente del barco, lo que quitará preocupaciones innecesarias.

Un servicio personalizado para navegar en las Islas Baleares

Sea como sea, es decir, con patrón o no, alquilar en Ibiza es muy fácil. Se trata de un proceso muy sencillo que se puede hacer desde casa. Basta con encontrar la página web que deseemos utilizar, introducir la ciudad de salida y las fechas en las que queremos alquilar la embarcación y nos saldrán todas las opciones disponibles. En caso de que tengamos un modelo concreto en mente, también podemos filtrar los resultados para acotar nuestra búsqueda. Se puede seleccionar una opción entre las siguientes: velero, lancha, catamarán, neumática, moto de agua o casa flotante. Asimismo, se puede escoger, como hemos dicho, la opción de ‘super owner’ que ofrece, por ejemplo, Click & Boat, es decir, viajar con un propietario de confianza. Se puede restringir el precio indicando un mínimo y un máximo. Por ejemplo, si no queremos gastar más de 500 euros por día, podemos establecerlo para buscar solo entre embarcaciones que no superen esa cantidad.

Podemos seleccionar también la capacidad, es decir, el número de personas que caben, así como el número de cabinas y las plazas para dormir que hay. Podemos elegir los metros de eslora que queremos que haya e, incluso, el año de construcción de la embarcación. En caso de que seamos más afines a un fabricante u otro, también podemos seleccionar uno en concreto para ver qué opciones salen. Probablemente no tengamos una zona de salida concreta, es decir, podemos empezar diciendo Ibiza, pero darnos cuenta de que las opciones de otras islas nos interesan más. En ese caso, podemos ajustar un radio en kilómetros para acotar o agrandar la búsqueda.

También se puede pedir un presupuesto a los asesores que trabajan con la web en cuestión y éstos nos darán lo que más se ajuste a nuestros gustos y necesidades. Una vez nos decidamos, podemos enviar un mensaje al propietario de la embarcación (que es lo más recomendable) o reservar directamente. Si nos decidimos por la segunda opción, nos aparecerá un formulario corto para rellenar con nuestros datos y formalizar la reserva. Entonces estaremos a unos pocos pasos de disfrutar de unas perfectas vacaciones al sol, aprovechando la libertad que nos dará el barco para movernos por donde queramos y sin ningún tipo de horario.