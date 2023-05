¿Dónde está el verdadero Muelle de San Blas sobre el que canta Maná?

“Y el tiempo se escurrió / Y sus ojos se le llenaron de amaneceres / Y del mar se enamoró / Y su cuerpo se enraizó en el muelle, / sola en el olvido / sola con su espíritu / sola con su amor el mar / en el muelle de San Blas”.

Es un extracto de la letra de En el muelle de San Blas, una de las canciones más coreadas del grupo mexicano Maná, que narra la historia real de Rebeca Méndez Jiménez, la mujer que esperó y esperó a su prometido frente al mar, en el muelle de San Blas. Pero, ¿dónde está realmente este lugar de culto? Viajamos a la Riviera Nayarit para recordar esta historia de amor y, de paso, conocer uno de los tesoros naturales y culturales del litoral Pacífico mexicano.

Buscando a Rebeca en San Blas

Un delicado y memorable arpegio, unos susurros coreables y una historia de (des)amor basada en hechos reales: habemus hit. Bueno, si fuera tan fácil escribir una canción de éxito, todos los músicos serían millonarios, ¿no? Pero no, no es tan sencillo. Aunque escuchando El muelle de San Blas todo parece coser y cantar. ¿Cómo no enamorarse de una canción tan pegadiza, de una letra tan romántica? ¿Cursi? Tal vez, como la mitad de la historia de la música pop, desde los Beatles a las Ronettes.

Más de 25 años después de que Maná presentara una de sus canciones más recordadas, cruzamos el Atlántico para buscar a Rebeca, la protagonista de la historia que narra el grupo mexicano. San Blas se ubica en el centro del litoral de la Riviera de Nayarit, uno de los estados más turísticos del litoral Pacífico de México, donde se encuentran localidades tan populares como Sayulita y San Pancho.

El municipio de San Blas no le anda a la zaga a sus vecinos gracias a atractivos como la roca Tatei Haramara, la mítica Mexcaltitán, los manglares del paseo a La Tovara y al Cocodrilario Kieraki, el Parque Nacional Isla Isabel, sus playas para fanáticos del surf… y el Muelle de San Blas.

Los dos muelles de San Blas

Pero cuando pisas el muelle principal de la cabecera del municipio de San Blas, algo no cuadra. Se ubica al oeste de San Blas, a la orilla del Estero el Pozo, uno de los brazos de agua que nutren las marismas de la zona. Pero este muelle no parece el de la canción.

Y es que este entorno ha sufrido una considerable remodelación obra del estudio de arquitectura C733. Para respetar el valor histórico del que fue un punto de partida de las expediciones españoles del siglo XVI para explorar el Pacífico y comerciar con China, los arquitectos se inspiraron en los antiguos barcos de madera, en la memoria histórica de los Huicholes —una de las etnias de Nayarit junto a los Coras, los Tepehuanos y los Mexicaneros— y en las marismas nayaritas para diseñar un hangar de 1700 m2 y un parque público de 14.000 m2.

El proyecto que finalizó hace apenas año y medio fue reconocido con una Mención Honorífica y una Medalla de Plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana: una delicada maravilla arquitectónica… que no es el muelle que buscamos.

Recorremos entonces la Playa el Borrego en dirección sur, pasamos Las islitas y echamos un vistazo a La Tovara para alcanzar la Bahía de Matanchén: justo en el cruce de las arterias principales de la zona, allí donde el municipio ha colocado las letras de San Blas para que los viajeros puedan tener su recuerda instagramizado de la zona, se encuentra un malecón construido en 2016 que también homenajea a Rebeca Méndez Jiménez.

Fue en mayo de 1997 cuando Fernando Olvera, cantante de Maná, se encontró con Rebeca que vendía dulces con un vestido de novia. Fher le preguntó por su atuendo y Rebeca le contó su historia. Cuenta la leyenda que esa misma noche Fher y su compañero de Maná Alejandro González escribieron la canción En el muelle de San Blas que inspiró todo el concepto del disco Sueños líquidos.

La historia de Rebeca que perdió a su prometido debido al naufragio de su embarcación por el Huracán Priscila, impactó a todo el país gracias a la canción de Maná. Cuando Rebeca murió en 2012 a la edad de 69 años, sus restos mortales fueron cremados y lanzados al muelle, tal y como ella había pedido.

Los tres monumentos a Rebeca Méndez

Tal es la devoción que ha alcanzado la figura de Rebeca en San Blas desde el boom de la canción de Maná que la zona cuenta con hasta tres monumentos en su honor. Y es que muchos de los viajeros que llegan a este municipio de la Riviera de Nayarit quieren su recuerdo junto a “La loca”. En el propio Malecón de Matanchén se encuentra una gran escultura metálica y estilizada colocada estratégicamente para brillar con las puestas de sol sobre el Pacífico.

Para encontrar la segunda escultura de Rebeca debemos seguir hacia el sur, hasta el final de la playa de Matanchén que conecta con la Playa de Aticama, una de las más visitadas de la zona por sus tranquilas aguas que contrastan con otras más bravas frecuentadas por surfistas.

Es en este Paseo de Aticama donde encontrarás otra escultura de homenaje a Rebeca, más naturalista con la figura despidiéndose de su prometido con una flor en un mano.

Y para terminar este viaje musical por San Blas regresamos al principio, a la plaza principal de San Blas, frente a la iglesia del patrón del municipio, donde se ubicaba una singular estatua de Rebeca tendiendo la mano a Fher, guitarra al hombro. Y decimos se ubicaba porque debido a las obras en la plaza, el grupo escultórico fue retirado a la espera de que sea recolocada en su ubicación original u otro emplazamiento en la ciudad.

Sea como fuere, dos muelles y tres monumentos ya nos parece más que suficiente para mantener en la memoria la historia de Rebeca Méndez Jiménez, aquella mujer que esperó durante 40 años el regreso de su prometido en el muelle de San Blas… que ya sabemos dónde está.