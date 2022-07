El verano es época de fiestas y verbenas, algunas tradicionales, otras más nuevas y bizarras. En España tenemos las hogueras de San Juan, la Nochevieja en agosto de Bérchules, la Tomatina de Buñol o la Batalla del vino en Haro. Pero, ¿cómo celebran el verano en otros lugares del planeta? Viajamos de Japón a India y de Ecuador a Australia para conocer las tradiciones típicas del verano alrededor del mundo.

Midsommar (Suecia)

Celebración de Midsommar. Fuente: Depositphotos

Seguro que a muchos aficionados al cine os suena esta fiesta. Tanta fama ha adquirido esta película ambientada en el festival por excelencia del verano sueco que algunos preguntan si es de verdad. Pues sí, es de verdad, pero lógicamente el programa de estas fiestas no es exactamente como el de la película.

El elemento más significativo del Midsommar es el palo o cruz de mayo —denominado midsommarstång o majstång en sueco— que se decora con hojas, flores y listones amarillos y azules en honor de la bandera de Suecia. Y, después, se baila alrededor del palo. Tras ello, llega la comida típica del Midsommar: patatas hervidas, arenque, fresas… y licores varios.

Inti Raymi (Ecuador y Perú)

Inti Raymi. Fuente: Depositphotos

Se trata de una ancestral celebración de las comunidades indígenas incas en honor al dios Sol conocido como Inti coincidiendo con el solsticio de invierno (finales de junio en el hemisferio sur). Todavía se conserva en Machu Picchu una gran columna llamada Intihuatana que significa «picota del sol» o «para atar al sol». Esta ceremonia consistía en atar el sol simbólicamente a la columna para no se escapase.

Cuentan que el último Inti Raymi celebrado ante la presencia del emperador inca fue en el año 1535, un año antes de la llegada de los españoles al territorio lo que provocó que esta tradición indígena, entre otras muchas, fuera cayendo en el olvido. En las últimas décadas, no obstante, el Inti Raymi ha vuelto a diversas localizaciones de Ecuador y Perú, incluyendo el ya famoso Inti Raymi de Cusco.

Garma Festival (Australia)

Garma Festival. Fuente: Garma.com.au

El Garma Festival es una de las tradiciones indígenas más importante del verano en Australia. El pueblo YoIngu de la Tierra de Arnhem en el noreste de Australia, protagonista del evento, es una de las culturas vivas más antiguas del mundo, con unos 40.000 años de historia.

La llamada del didyeridú anuncia el comienzo del Garma, cuando todas las personas acuden para reunirse y transmitirse sus conocimientos y cultura. Actualmente, este festival incorpora artes visuales, música, bailes —incluyendo el famoso bunggul nocturno—, además de numerosos talleres, conferencias y reuniones acerca de la realidad de la comunidad aborigen australiana. Este 2022 se celebra entre el 29 de julio y el 1 de agosto.

Aomori Nebuta Matsuri (Japón)

Aomori Nebuta Matsuri. Fuente: Depositphotos

Cuenta la leyenda que un antiguo daimyo —señor feudal— de Mutsu en la prefectura de Aomori atraía a los enemigos con el sonido de flautas y taiko —el gran tambor japonés— y con grandes figuras denominadas nebuta.

En honor a esta práctica, la ciudad de Aomori, al norte de Honshu, la isla principal de Japón, comenzó a celebrar este desfile que con el tiempo se ha convertido en una de las fiestas de verano más vibrantes de todo el país: decenas de carrozas de papel washi, iluminadas y pintadas a mano, recorren la ciudad al calor del baile y el sonido de las flautas y el taiko, mientras miles de personas vestidas con el haneto, el traje tradicional, acompañan el desfile.

Krishna Janmashtami (India)

Krishna Janmashtami. Fuente: Pixabay

Se trata de un festival de gran tradición en la India que celebra el nacimiento de Krishna, el octavo avatar de Vishnu, una de las principales deidades del hinduismo. Las actuaciones teatrales y las danzas que narran la vida de Krishna se combinan con los cantos devocionales y la vigilia nocturna mientras en las casas se dibujan pisadas de niños con masa de harina de arroz para simbolizar la entrada del niño Krishna en la vivienda. Este 2022, el Janmashtami se celebra entre el 18 y el 19 de agosto.

Eisteddfod (Gales)

Eisteddfod. Fuente: Eisteddfod.wales

Cuenta la leyenda que esta celebración se originó en 1176 cuando Lord Rhys, príncipe de los galeses, organiza una competición entre diferentes bardos y músicos, una jornada de notas y versos entre batalla y batalla. El premio para los ganadores era un asiento en la mesa del rey, de ahí el término: Eistedd-fod que se traduce como «estar sentado» en galés.

Nueve siglos más tarde, el moderno Festival Nacional de Eisteddfod congrega a 150.000 personas en Gales a lo largo de ocho días: el mayor festival competitivo de música y poesía de toda Europa. Hasta 6000 competidores participan en esta épica «batalla» de música y verso. En 2022, el Eisteddfod se celebra entre el 30 de julio y el 6 de agosto en Tregaron.

Festival del Bote del Dragón (China)

Festival del Bote del Dragón. Fuente: Depositphotos

Llamado Duanwu en China, el Festival del Bote del Dragón es una de las más importantes del país asiático desde hace más de 2000 años. Conmemora la muerte de Qu Yuan, un poeta del periodo de los Reinos Combatientes (siglo IV a.C.) quien se suicidó arrojándose al río Miluo tras perder su reino.

La leyenda cuenta que personas en botes trataron de salvarlo y, al no encontrarlo, se apresuraron a lanzar zongzi —arroz glutinoso envuelto en hojas de caña—, para que los peces no lo comieran. Con el tiempo esta leyenda se convirtió en una suculenta tradición gastronómica y en una competición deportiva.

Pachamama (Sudamérica)

Pachamama. Fuente: Ministerio de Cultura Argentina

Según la cosmovisión andina del Qollasuyu, en el mes de los vientos, el 1 de agosto la tierra se despierta y lo mueve todo ofreciendo sus alimentos. Así arranca la fiesta de la Pachamama, una ceremonia que remite al vínculo sagrado y ancestral de las culturas originarias indígenas, siendo una celebración habitual en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú o Chile.

Durante la Pachamama, las mujeres preparan alimentos y los hombres hacen un pozo donde se ubican las ofrendas, mientras en parejas, un hombre y una mujer, suman hojas de coca o semillas, para ahumar la tierra que se transforma en un lugar de trabajo espiritual.

Burning Man (Nevada, Estados Unidos)

Burning Man. Fuente: Pixabay

Finalizamos esta vuelta al mundo a través de las tradiciones típicas del verano en Black Rock City, en el estado de Nevada, al suroeste de Estados Unidos. Allí, cada verano —este 2022 se celebra entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre—, se congregan miles de personas para quemar la figura de un hombre gigante junto a un templo de madera. Mientras la quema del hombre se lleva a cabo entre fuegos artificiales y explosiones de todo tipo de petardos, la quema del templo se hace en riguroso silencio ya que simboliza a las personas que han fallecido.

Festival de vertiente ecologista, mantiene un riguroso protocolo de limpieza y reducción de residuos bajo el lema «leave no trace» —no dejar rastro—, rechazándose el patrocinio de marcas comerciales, aunque sí hay que pagar entrada —y no es precisamente barata—, pese a que existe un programa de ayuda a personas con bajos ingresos. Por otro lado, a pesar de que abundan las tiendas de artesanía y de objetos de todo tipo, no se acepta dinero: solo regalos o trueques. Sin duda un festival único en el mundo del que muchos deberían tomar buena nota.