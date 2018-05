Tom Volf: "Si la Callas hubiera tenido hijos, no hubiera sido 'la Divina'"

“Creo que lo más importante para una mujer es tener un hombre y hacerle feliz. Hubiera renunciado a mi carrera”. Maria Callas, para algunos, la mejor soprano de todos los tiempos, era una pura paradoja. Repetía y repetía hasta la saciedad afirmaciones que suenan tan reaccionarias como ésta, mientras, en realidad, dedicaba todo su esfuerzo y entrega a su carrera convencida de lo que hacía. Había en ella dos personas, María y Callas, dos identidades que intentó equilibrar toda su vida y que ahora desvela el director Tom Volf con su película Maria by Callas.

La película, que llega cuarenta años después de la muerte de ‘la Divina’, construye el retrato de la cantante con su propia voz y con archivos de las personas que la acompañaron en su vida. Una entrevista de una hora que le hizo el presentador estrella David Frost y que ha estado en un cajón estos cuatro decenios es uno de los documentos esenciales del filme, en el que aparecen también películas de súper 8 y de 16 mm, fotografías, grabaciones de actuaciones, cartas personales… materiales que en una parte muy importante eran inéditos hasta hoy.

Utilizada y después rechazada por su propia madre, la vida de la Callas es una aventura de lucha y esfuerzo constantes desde su infancia. Cuando estaba en lo más alto, la traición de Aristóteles Onassis fue casi definitiva. Con aquella historia de amor roto se desvanecieron otras ambiciones y poco después, con solo 53 años, murió.

¿María Callas sigue siendo la gran diva de la ópera o lo que ha perdurado ha sido el mito, el personaje?



Aunque parezca increíble sigue siendo la gran diva de la ópera. Yo la descubrí hace cinco años, cuando tenía 28 y ya me di cuenta de lo enormemente famosa que era en todo el mundo. Sigue siendo un auténtico fenómeno, una mujer, gran artista, que murió y que mantiene su buen nombre generación tras generación.

La película gira alrededor de una mujer y sus dos personalidades, la Callas y María.



Ella misma era la que hacía esa separación. Quiero subrayar que nunca intenté poner mi opinión en la película, solo quería ser fiel y que se mantuviera la autenticidad. Cuando vi por primera vez esa entrevista perdida durante años comencé casi inmediatamente a trabajar, había estado medio siglo en manos de un amigo de ella en EE.UU. y fue lo que marcó la diferencia. Ahí es donde la escuché decir que toda su vida había vivido esa dualidad entre la vida privada y la artística.

¿Ese fue el verdadero drama de su vida, sacrificar sus deseos privados por el arte?



Esos dos aspectos convivían juntos y a menudo eran antagonistas. Ella explicaba el sacrificio que había hecho, no tener hijos que era lo que más deseaba, para mantener su carrera a la misma altura. Se dedicó toda la vida a intentar un equilibrio entre ambos aspectos.

¿No hubiera podido conquistar ambos sueños?



No hubiera sido posible, según su propia opinión. No hubiera podido mantener la carrera que tenía. Si la Callas hubiera tenido hijos, no hubiera sido ‘la Divina’. No era compatible una vida familiar con una carrera con el nivel de profesionalidad que alcanzó, con esa auto exigencia extrema. No hubiera conseguido ser la más grande si no hubiera sacrificado su vida privada.

Aparte de ello, ¿le pasó otras facturas el hecho de ser mujer?



María Callas era una luchadora, una mujer que se hizo muy fuerte y a la que no le gustaban nada las injusticias y se hicieron muchas contra ella. No era violenta, no era intempestiva, nunca montó un escándalo porque sí, de hecho era bastante conservadora y callada, no se enfrentaba a nadie sin razón, pero su vida, muy difícil desde la infancia, la había endurecido.

'Maria by Callas'

La entrevista que descubrió es clave, ¿antes de encontrarla había decidido hacer la película?



Primero, para entender mejor ese fenómeno del que hablaba, me puse a conectar con gente de distintas partes del mundo. Y había de todo, fanáticos de la ópera, otros que solo la seguían a ella… Me encontré con un australiano, un fan del heavy metal que cambió completamente su vida cuando escuchó a la Callas. Ahora es muy conocido en todo el mundo porque hace una especie de notas críticas en YouTube sobre ella. Me fascinó todo ese fenómeno a su alrededor y por eso hice la película. Cualquier persona sabe quién es María Callas.

Y ¿es la mejor soprano de la historia?



Bueno, yo no tengo grabaciones antiguas. Muchísimos expertos dicen que la Malibrán era muy grande, una de las más grandes prima donnas del bel canto. Es muy difícil de afirmar. Creo que María Callas es la mejor del siglo pasado, aunque hay quienes dicen que es la mejor de todos los tiempos. Lo que la Callas hizo fue revivir el estilo de las sopranos anteriores, cuando las óperas se componían para determinadas voces.

¿Cuál era, dentro de la ópera, la prioridad de María Callas?



La lealtad al compositor, era lo que más le importaba. Ella hizo famosa la ópera ‘Norma’, de Bellini, que había estado olvidada más de cien años. Volvió a darle vida y forma con su interpretación. Y esa ‘Norma’ es lo más cerca posible del espíritu de Bellini, de lo que Bellini quería conseguir. Nadie la había cantado en tanto tiempo porque es una de las óperas más difíciles jamás compuestas, de una gran complejidad musical, con notas a las que nadie había conseguido llegar. Ella servía al compositor y lo hacía con humildad.

¿El interés por ella se ha notado con la película?



Muchísimo. Ahora estoy en el epílogo y me parece un milagro haber hecho la película, pero una vez terminada se ha vendido a cuarenta países. Hay mucho interés en todas partes.