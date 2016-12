Competición mantiene la amarilla a Messi por perder tiempo en el cambio de bota en el partido contra el Sevilla

BARCELONA.- El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado este miércoles la alegación del FC Barcelona a la tarjeta amarilla recibida por su jugador Leo Messi en el partido contra el Sevilla de la pasada jornada de LaLiga Santander, por lo que no retira la amonestación al considerar que el club no ha aportado una prueba evidente de que no perdió tiempo en el cambio de bota fruto de una entrada de N'Zonzi.



Messi, cazado por detrás por el centrocampista sevillista en un lance del partido, perdió la bota e intentó ponérsela de nuevo en el terreno de juego, aunque fue amonestado por el colegiado, Jaime Latre, antes de que Messi se fuera finalmente a la banda al considerar el árbitro que el 10 estaba perdiendo tiempo.







Tras estudiar las alegaciones del club blaugrana, con vídeo incluido, Competición ha desestimado el recurso y mantiene la amonestación a Leo Messi por "pérdida de tiempo" con multa accesoria en cuantía de 180 euros al club, en aplicación de los artículos 111.1.f) y 52.3 del Código Disciplinario de la RFEF. El club blaugrana podría ahora recurrir al Comité de Apelación en los próximos diez días hábiles.



El acta arbitral del aragonés Jaime Latre del partido, en el apartado de jugadores, bajo el epígrafe de amonestaciones, literalmente transcrito, dice: "FC Barcelona: En el minuto 83, el jugador (10) Lionel Andres Messi Cuccittini fue amonestado por el siguiente motivo: Retrasar la salida del terreno de juego para poner en orden su equipamiento, con ánimo de perder tiempo".

El delantero argentino del F. C. Barcelona, Leo Messi, abandona el terreno de juego después de que el árbitro le haya mostrado una tarjata amarilla por perde tiempo en el partido de liga disputado frente al Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán de la capital andaluza. EFE/Raúl Caro.

Competición recuerda que el artículo 236.1 del Reglamento General de la RFEF establece que el árbitro es la autoridad deportiva "única e inapelable" en el orden técnico para dirigir los partidos, por lo que no es posible revocar una decisión arbitral invocando una discrepancia en la interpretación de las Reglas del Juego como así cree que ha sucedido en esta ocasión.



"La atenta visión de la prueba videográfica aportada no permite concluir que concurra ninguno de los dos supuestos citados, pues nos encontramos en definitiva ante una valoración diferente por parte del club alegante de unos determinados hechos consistentes literalmente en "Retrasar la salida del terreno de juego para poner en orden su equipamiento" que, a juicio del Colegiado y desde su privilegiado prisma de la inmediación y facultades de apreciación, se producen "con ánimo de perder tiempo", siendo este último inciso el epicentro o hilo argumental del FC Barcelona", reza la resolución de Competición.