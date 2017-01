Lauren: "Roger Milla quedó en la retina de todos los aficionados"

Campeón de la Copa África dos años consecutivos y medalla de oro con Camerún en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Lauren colecciona títulos con los ‘leones indomables’, selección para la que ganar “prácticamente es una obligación”. En una entrevista con Revista Elite Sport, el ex jugador del Mallorca y Arsenal, entre otros, elige sus favoritos para ganar el próximo Campeonato Africano que se disputa este mes: “Son casi siempre los mismos. Egipto y Camerún son los dos equipos que pueden conseguir ganarla. Hay que tener en cuenta a Gabón, no quizás por tener una gran selección, pero sí por el entusiasmo de ser el organizador de la misma”.



Respecto a Camerún, uno de los grandes referentes del fútbol africano, Lauren es claro en el papel que desempeña en cada torneo continental. “Desde mi primera convocatoria recuerdo que se nos exige, no sólo participar, quedar tercero o llegar a la final, tenemos la obligación de ganarla. Yo tuve la gran fortuna de conseguirla tanto en el año 2000 como en 2002”, señala Lauren, que compartió equipo en ambos torneos con Samuel Eto’o. “Individualmente supuso un gran éxito, porque teníamos muchísima presión, pero también la alegría de millones de cameruneses”, sentencia.

Sobre el oro en Sidney 2000: "No fue sólo el triunfo de Camerún, fue la victoria de millones de africanos que se sentían identificados con este equipo"

Con Eto’o también disputó los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, donde Camerún consiguió la medalla de oro tras vencer a España en la final. Lauren marcó el cuarto de la tanda de penaltis con la que se tuvo que resolver un partido que acabó con empate a dos ante 104.000 espectadores. Es el título que más valora el futbolista a nivel de selecciones por la relevancia que tuvo: “No fue sólo el triunfo de Camerún, fue la victoria de millones de africanos que se sentían identificados con este equipo. Muchos países de África viven unas situaciones realmente duras y ellos extrapolaron esas dificultades y ese sufrimiento en alegría”.

"Una de las claves es que no se trabaja bien en la base, hay un paupérrimo nivel de organización y muchísimos conflictos internos en los equipos africanos"

Pero el fútbol africano sigue sin dar el salto de calidad que lleve a una de sus selecciones a luchar por ganar un Mundial. Lauren destaca la carrera individual de futbolistas que han rendido de manera superlativa como George Weah, Roger Milla, Samuel Eto’o, Didier Drogba, el difunto Marc-Vivien Foé, o Abedí Pelé. “Pero de manera colectiva no da el nivel por diferentes factores. Una de las claves es que no se trabaja bien en la base, hay un paupérrimo nivel de organización y muchísimos conflictos internos en los equipos africanos. Uniéndose esos factores hacen que estas selecciones no compitan al mismo nivel que las europeas o sudamericanas, y con ese déficit es muy difícil ser campeones del mundo”, concluye.

Lauren celebra un gol del Arsenal. /CORDON PRESS

Respecto a su favoritismo por el jugador más valioso de África, admite la dificultad de catalogar uno, pero finalmente decide a un compatriota por su carisma, “lo que le hace ser el mejor jugador africano”. “Me quedo con Roger Milla, respetando a George Weah, que fue ‘Balón de Oro’. Pero la irrupción de Milla a nivel mundial y lo que hizo en su época quedó en la retina de todos los aficionados al fútbol. Metió goles, asombró a todo el mundo y su carisma le hizo ganarse el cariño y el respeto de todos. Igual George Weah era mejor futbolista, pero no tenía aquella virtud. A los jóvenes que pudimos ver el Mundial de Italia 90 nos quedó marcado”, finaliza los elogios Lauren, quien a nivel de clubes ganó con el Arsenal dos Premier League, una de ellas (temporada 2003-2004) sin perder un sólo partido, “algo no imposible de que vuelva a suceder, pero sí muy complicado”.



Revista Elite Sport para PC



Descarga la app en Google Play



Descarga la app en Apple Store