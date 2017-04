Gas Natural anunció el miércoles unos beneficios en sintonía con lo esperaba el mercado y la propia empresa energética, aunque las cuentas quedaron eclipsadas por noticias sobre activos que podrían salir de su perímetro en un futuro.

Gas Natural anunció que a partir de ahora Electricaribe ya no consolidará en las cuentas del grupo, asignándole un valor razonable en sus libros de 475 millones de euros. La decisión se produce después de que esta distribuidora eléctrica fuese temporalmente intervenida por las autoridades colombianas en noviembre entre argumentos cruzados sobre morosidad de clientes y falta de inversión.

Por otra parte, el consejero delegado, Rafael Villaseca, reconoció que en cuestión de meses el grupo tomará una decisión sobre sus negocios en Italia, que podrían culminar en la venta de los mismos.

Gas Natural anunció una caída de su resultado operativo bruto (Ebitda) del 5,6% a 4.970 millones de euros en 2016, un ejercicio marcado por la presión de los precios de las materias primas en los márgenes del negocio liberalizado de gas y la devaluación de varias divisas en Latinoamérica. Estos factores habrían comenzado a estabilizarse con el cambio de año, según sus directivos.

El beneficio neto cayó un 10,3% a 1.347 millones, ligeramente superior a la media que esperaba el mercado y el grupo mantuvo la previsión para 2017 de un resultado de entre 1.300 y 1.400 millones.

Electricaribe aportó aproximadamente el 5% del Ebitda del grupo el año pasado, mientras que en el fondo de la tabla tuvo pérdidas por 44 millones de euros. "De algún modo, la provisión total de Colombia asume el peor de los escenarios, que es dar este activo por perdido, lo que según nuestras estimaciones tendría un impacto en valoración de -3%/-4%", dijeron analistas de Banc Sabadell en un informe.

No obstante, Villaseca dijo que la compañía no renuncia a recuperar el valor de su inversión en Colombia, que ve muy por encima de esos 475 millones de euros, preferiblemente a través de una solución pactada con el Gobierno colombiano, con el sigue manteniendo negociaciones. "Cualquier otra alternativa que no deseamos en absoluto que tuviera que ver con reclamaciones (en alusión a un arbitraje internacional) debería dar cantidades superiores a la que estamos dando, dada la calidad y el volumen de activos que están en la zona", añadió.

Electricaribe distribuye electricidad a 2,5 millones de clientes en la costa colombiana del mar Caribe.

Por otra parte, la desconsolidación de los pasivos de la colombiana (536 millones) ayudó a reducir la deuda consolidada de Gas Natural un 1,4% hasta los 15.423 millones de euros.