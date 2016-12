El fiscal acusa de actitud "primitiva y depredadora" a los usuarios de las tarjetas 'black'

MADRID.- El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha calificado este lunes de "actitud primitiva y depredadora" la llevada a cabo por los 65 usuarios de tarjetas black en Caja Madrid y Bankia durante la exposición de sus conclusiones definitivas del caso. Al inicio de la exposición de su informe, Luzón incidido en que los plásticos deberían haber sido para gastos de representación y no podían entenderse como complemento retributivo porque lo prohibían, entre otras normas, los estatutos de la caja extinta.



Para el fiscal, lo ocurrido en la entidad puede resumirse en una frase que el exdirector financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj dijo al presidente Miguel Blesa en un correo de 23 de febrero de 2005: "Disfrutemos ahora por si algún día llegan las vacas flacas".







El fiscal ha puesto el acento en lo señalado tanto en las actas de los Consejos en los que se habló de los plásticos como en diferentes correos electrónicos, puesto que en todos ellos se habla del uso de las tarjetas para gastos de representación sin que los destinatarios objetaran sobre esta característica.

​

Para Luzón sólo existen dos posibilidades: o las visas eran para gatos de representación o se utilizaba dicho término como "eufemismo" para hablar de una tarjeta "puramente retributiva".



"En cualquier caso, la pregunta obligada es porque no se dice claramente, y la respuesta es muy clara, no dicen que era una tarjeta retributiva porque no podían decirlo, porque sería una ilegalidad", ha añadido, para apuntar que así lo prohibía el Banco de España y los estatutos de la caja y la ley de cajas de la comunidad de Madrid.



"Lo que sucedió es que a los responsables de la caja las retribuciones que tenían por ley les parecían escasas," según el fiscal, que ha explicado que si los documentos y actas no dicen de forma transparente que los plásticos eran retribuciones es porque "no podían decirlo", dado que hubieran hecho constar en dichas actas una ilegalidad.



Ha añadido que no hay otro caso en ninguna caja ni entidad en España en el que se emitieran unas tarjetas con estas características retributivas que calificó de "absurdas" y ha dicho también, en referencia a aquellos que siguieron utilizando los plásticos una vez cesaron de sus cargos, que en su caso existió directamente "pillaje y rapiña".

Petición de penas

El fiscal Anticorrupción mantiene la petición de seis y cuatro años de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Modifica la solicitada a otros 18 de los 65 exaltos directivos de la entidad y Bankia que hicieron uso de los plásticos y que devolvieron lo gastado con sus visas.



El Ministerio Fiscal ha aplicado ahora la atenuante de reparación del daño para Ildefonso Sánchez Barcoj, José Manuel Fernández Norniella, Luis Blasco, Matías Amat, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Arturo Fernández, Juan Emilio Iranzo, Francisco Javier López Madrid, Jorge Rábago, Virgilio Zapatero, Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche, Ignacio de Navasqües, Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura Zabala. La razón es que devolvieron el dinero una vez comenzado el juicio, por lo que la rebaja no se les pudo aplicar en el escrito provisional de la Fiscalía.



Todos ellos forman parte de cerca de unos cuarenta exaltos directivos -entre ellos Blesa y Rato- que han consignado en Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre julio y septiembre las cantidades gastadas con sus plásticos. En concreto, la Audiencia Nacional había recuperado a finales de julio un total de 1,7 millones, muy lejos de los 12,5 que gastaron.



El fiscal ha anunciado además en esta décimo sexta sesión que rebaja la indemnización para los exconsejeros Cándido Cerón Escudero, José María de la Riva, Luis Gabarda, y José María Arteta porque, según ha explicado, determinadas operaciones efectuadas presuntamente con sus tarjetas no fueron autorizadas por ellos mismos y por tanto entiende que se debe aminorar la cuantía atribuida a estos cuatro acusados.