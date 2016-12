Las ganancias del Popular se recortan un 66% en nueve meses por las provisiones extraordinarias

MADRID.- Banco Popular registró un beneficio neto atribuido de 94,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 66,1% menos que el mismo periodo del año anterior, tras provisiones extraordinarias, según ha comunicado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



En junio, Popular cerró una ampliación de capital de 2.500 millones de euros para sanear su cartera de activos inmobiliarios tóxicos y anunció provisiones de 4.700 millones de euros que dijo podrían traducirse en pérdidas de 2.000 millones de euros en 2016.







En concreto, el banco constituyó entre julio y septiembre provisiones netas por importe de 1.021 millones de euros, destinando para ello la totalidad del beneficio del segundo y el tercer trimestre, todo ello con el objetivo de acelerar el ritmo de desinversiones de activos no productivos y potenciar las fortalezas del negocio principal. Al anticipar dichas provisiones, el beneficio reportado en el primer y segundo trimestre estanco ha sido cero, por lo que el beneficio neto acumulado hasta septiembre corresponde únicamente al del primer trimestre: 94 millones de euros.

El margen de intereses experimentó un descenso del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 1.580 millones de euros, una variación que tiene su origen en el impacto de la eliminación de las cláusulas suelo y a la menor actividad de la cartera de renta fija. El margen bruto del Banco Popular se situó en 2.348 millones de euros, un 12,2% menos que en los nueve primeros meses de 2015.



El banco ha destacado que las medidas adoptadas continúan dando sus frutos y, hasta el mes de septiembre, ha rebajado un 1,9% los gastos y amortizaciones respecto a los nueve primeros meses de 2015. Tras el proceso de reestructuración que actualmente está realizando el banco, a partir de 2017, se producirán unos ahorros anuales de aproximadamente 175 millones de euros.



Por su parte, el margen típico de explotación se situó en 1.093 millones de euros, un 21,6% menos que en 2015.

Gana 817 millones en su negocio principal

Por segundo trimestre consecutivo y en el marco de la nueva etapa de renovación y reestructuración del negocio que el banco está llevando a cabo, Popular presenta sus resultados de forma separada: por un lado la gestión de la actividad principal y por otro la gestión del negocio inmobiliario y asociado.



En este sentido, la actividad principal registró un beneficio de 817 millones en los nueve primeros meses de 2016, mientras que el negocio inmobiliario y asociado generó unas pérdidas acumuladas de 723 millones de euros.



Asimismo, la entidad continúa con la reducción de activos no productivos, tanto por el aumento de la venta de inmuebles como por la reducción del saldo de dudosos. El saldo bruto de inmuebles y dudosos del negocio inmobiliario ha descendido este año en 457 millones de euros, cifra que el banco espera acelerar aún más en los próximos trimestres.



En relación a la venta de inmuebles, estas aumentan un 15% en el trimestre estanco respecto al tercer trimestre de 2015. En 2016, dichas ventas conforman un total de 1.554 millones de euros. El banco ha subrayado especialmente el incremento de las ventas de suelo, así como la evolución de las ventas minoristas, que han aumentado un 15% respecto al tercer trimestre de 2015.



Como resultado de la ampliación de capital, y temporalmente antes de la aplicación de las provisiones, el capital CET1 fully loaded proforma ex minusvalías de renta fija y autocartera se sitúa en el 13,98% y la ratio de apalancamiento phased in sigue siendo una de las mejores del sector y se sitúa en el 7,36%.